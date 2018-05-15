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Пожарные ликвидировали открытое горение в поликлинике на севере Москвы
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Пожарные ликвидировали открытое горение в поликлинике на севере Москвы 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Пожарные ликвидировали открытое горение в поликлинике, расположенной в Савеловском районе столицы. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.
«В 15:42 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже в административном здании по адресу: ул. 1-я Квесисская, д. 8. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что площадь возгорания, по предварительным данным, составила 10 кв. м.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что пожар произошел в городской поликлинике №6. Из-за угрозы людям началась их эвакуация из здания.
Агентство «Москва»: последние новости
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