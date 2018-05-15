Источник: «Бериссо возглавит „Атлетик“ в ближайшие дни»

Бывший главный тренер «Сельты» и «Севильи» Эдуардо Бериссо в ближайшие дни может возглавить «Атлетик» из Бильбао

NBC Sports сообщает о том, что Бериссо заключит с баскским клубом однолетний контракт, сменив на посту главного тренера Хосе Анхеля Сиганду

Напомним, что в ноябре стало известно, что у Бериссо выявлен рак предстательной железы. Аргентинец был успешно прооперирован и позже выписан из больницы. Однако руководство «Севильи» на посмотрело на это и уволило 48-летнего специалиста спустя месяц из-за слабых результатов команды.