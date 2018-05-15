Банк России выступает против полной отмены репатриации выручки

"Мы не считаем правильным полную отмену репатриации на сегодняшний день", — сказал Скобелкин.

Он также отметил, что «деньги должны работать» на экономику России , а не иностранных государств, где эта валютная выручка может оставаться.

Скобелкин также добавил, что регулятор поддерживает отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки для попавших под санкции компаний.