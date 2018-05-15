Ещё
Банк России выступает против полной отмены репатриации выручки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк России выступает против полной отмены репатриации выручки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что ЦБ выступает против отмены репатриации выручки. Об этом сообщает RNS.
"Мы не считаем правильным полную отмену репатриации на сегодняшний день", — сказал Скобелкин.
Он также отметил, что «деньги должны работать» на экономику России, а не иностранных государств, где эта валютная выручка может оставаться.
Скобелкин также добавил, что регулятор поддерживает отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки для попавших под санкции компаний.
Ранее исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, которые попали под санкции США.
Газета.Ru: последние новости
В СБУ заявили о срыве похищения "несогласного с Кремлем" россиянина Сотрудники СБУ ворвались в украинский офис РИА "Новости" Тихон Шевкунов возглавит Псковскую митрополию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой17
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен224
Пока вы спали: кто назначил предателя России144
Иллюзия разврата17
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян491
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:12
Путин рассказал о работе с Собчаком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение