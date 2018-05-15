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В честь своего дня рождения «ТВР-Панорама» дарит подарки
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В честь своего дня рождения «ТВР-Панорама» дарит подарки 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
15 мая главному печатному изданию Карелии исполняется 26 лет. Сегодня, 15 мая, день рождения отмечает газета «ТВР-Панорама», которую по праву можно назвать главным печатным изданием Карелии, ведь ее вот уже 26 лет читают во всех городах и селах республики. Накануне праздника редакция решила порадовать подарками …нет, не себя, а тех, кому они в силу жизненных обстоятельств достаются не часто. Речь о детях, оставшихся без попечения родителей. Ребята из центра «Надежда», который расположен на базе бывшего детского дома № 2, в ближайшие выходные смогут сходить на цирковое представление — пригласительный билет на 10 человек журналисты «ТВР-Панорамы» вручили руководству центра.
Как рассказала директор Центра помощи детям «Надежда» Ольга Клевина, в центре сейчас находятся почти 100 детей. Государство обеспечивает их всем необходимым, но помощи горожан, общественных организаций, учреждений здесь всегда рады. Например, некоторые петрозаводчане, отправляясь в кино, театр, кафе-мороженое, берут с собой ребят из центра.
Мы рады любой помощи, и в первую очередь — помощи в организации досуга детей. Если люди хотят чем-то помочь, они связываются с нами, мы выясняем, какого рода помощь они могут оказать. Это и прогулка, и спортивные игры… Детям очень важно персональное внимание, этого им не хватает,
— рассказала Ольга Геннадьевна. Она добавила, что можно стать для ребенка гостевой семьей.
Конечно, прежде нужно пройти медицинский осмотр, заявиться в опеку, но это совершенно не сложная процедура и мы готовы детей с разрешения опеки отправлять в гости. Многие берут с собой наших детей на дачу — на неделю, две или даже три недели. Такая помощь тоже приветствуется.
По материалам: ptzgovorit.ru
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