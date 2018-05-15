На передовую: Курт Волкер встретится с украинскими военными в Донбассе

Об этом сообщает «Голос Америки» в понедельник.

«Специальный представитель США только что прибыл на Донбасс», — говорится в сообщении.

По данным «Голоса», 15 мая Курт Волкер будет встречаться с украинскими военными для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на передовой. Также он встретится с представителями общественных и гуманитарных организаций, с потерпевшими — для того чтобы понять потребности в гуманитарной помощи.

Ранее Курт Волкер анонсировал в своем Twitter визит на восток Украины в начале этой недели, а украинский президент Петр Порошенко заявил, что 14 мая Волкер посетит Украину.

14 мая Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что предоставит дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса.

Объявление о предоставлении $125 млн будет сделано во время совместной пресс-конференции во вторник, 15 мая, руководителя Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя госдепа США Волкера и посла США в Киеве Мари Йованович . Пресс-конференция пройдет в Славянске (Донецкая область).

Следует отметить, что украинские власти ранее оценили стоимость восстановления экономики Донбасса в $50 млрд При этом советник Порошенко, экономист Александр Пасхавер, отмечал, что необходимо будет выделить «намного больше озвученных Киевом 50 миллиардов долларов».