Кремль подставляет Киеву то щеку, то плечо

В войне контрсанкций, которую Россия объявила Западу, возник неожиданный поворот сюжета. 14 мая стало известно, что Сбербанк России намерен докапитализировать украинскую «дочку» на $317 млн (8,3 млрд гривен) в рамках очередных требований Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Тут рвется логичный вопрос: зачем мы это делаем? США душат нас санкциями, Киев, поощряемый Вашингтоном, наглеет и выкатывает нам все новые счета по докапитализации, а мы послушно накачиваем деньгами экономику «незалежной». Нам что, некуда потратить $317 млн, кроме как на дополнительное финансирование действий ВСУ в Донбассе?!

Здесь уместно вспомнить, что сама Украина с «дочками» российских банков не церемонилась. 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил НБУ и Службе безопасности страны ( СБУ ) в течение суток внести предложения относительно введения санкций в отношении банков, в которых есть государственная доля России. А уже 21 марта НБУ принял постановление о санкциях: запретил российским «дочкам» вывод финансов за пределы Украины, выплату дивидендов, процентов, возвращение межбанковских депозитов и кредитов.

Параллельно украинские радикалы безнаказанно громили витрины и блокировали работу отделений Сбербанка в Киеве ряде других городов.

Москва этот плевок в лицо героически вынесла. А теперь героически вносит деньги на счета «дочек», лишь бы НБУ их не прикрыл.

Да, терять деньги на Украине очень не хочется, поскольку Сбербанк и ВТБ — банки де-факто государственные. Год назад глава ВТБ Андрей Костин в интервью Financial Times заявил, что закрытие бизнеса на Украине обойдется его группе в 25−27 млрд рублей. Потери Сбербанка, по данным НБУ, были бы меньше, но и здесь счет на миллиарды. Фокус, однако, в том, что Украина, — пойди мы на ликвидацию «дочек» сразу после победы Евромайдана, — потеряла бы значительно больше.

Что симптоматично, история с накачкой «дочек» ликвидностью происходит накануне рассмотрения Госдумой законопроекта «О мерах воздействия на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», поддержавших санкции против России. 15 мая депутаты намерены принять его сразу в двух чтениях.

Так вот, поначалу спикер Госдумы Володин обещал, что контрсанкции нанесут по США чрезвычайно болезненные удары. Предлагалось запретить импорт американской сельхозпродукции, алкогольной и табачной продукции, повысить сборы на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США над территорией РФ. Плюс к тому — прекратить сотрудничество с американцами в атомной промышленности, авиастроении, ракетно-двигательной промышленности, а также в сфере консалтинговых и аудиторских услуг.

Однако спустя короткое время конкретика из законопроекта испарилась, а радикализма в нем поубавилось. В финальной версии, в частности, сказано, что контрсанкции кабмин может вводить только по решению президента, и таким же образом происходит их отмена.

Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин уже обрисовал возможные контуры ассиметричного ответа США. Во время пленарного заседания в Госдуме, на котором утверждалась кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьера, он заметил: «Китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками».

По сути, это значит, что Америка может вздохнуть с облегчением: жестких контрмер со стороны РФ, видимо, так и не последует.

— Несмотря на антиукраинскую риторику, которая звучит на всех наших телеканалах, финансовые и экономические отношения РФ и Украины сохраняются, — отмечает полковник запаса, бывший депутат Госдумы (третьего и четвертого созывов) Виктор Алкснис . — И в ситуации со Сбербанком именно финансовые соображения довлеют над политическими. Казалось бы, на войне как на войне: все отношения с НБУ надо разрывать. Но ничего подобного не происходит.

Объяснение тут простое. Есть, я считаю, личные взаимоотношения между отдельными украинскими и российскими игроками — как финансового рынка, так и политики. Эти деятели, невзирая на враждебную риторику, продолжают сохранять тесные отношения. Почему? Догадайтесь сами.

Мы, например, видим, что те же Сбербанк и ВТБ отказываются работать в Крыму . По сути, этим они отрицают российскую принадлежность полуострова. Замечу, 5 мая Гагаринский райсуд Севастополя приговорил 40-летнего жителя города Игоря Мовенко к двум годам заключения за комментарий в социальной сети «ВКонтакте» «Крым — это Украина», опубликованный в 2016 году. В то же самое время руководители крупнейших российских банков де-факто заявляют, что в Крыму работать не будут — и это сходит им с рук.

14 мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций не коснется Сбербанка и ВТБ. «Да, крупнейшие банки не идут в Крым, но другие работают», — сказал Аксаков.

Возникает вопрос: как же так? Ведь в Крым не хотят «заходить» не только крупнейшие российские банки, но и крупнейшие торговые сети, и крупнейшие сотовые операторы. Почему Кремль закрывает глаза, что отдельные лица действуют вразрез с существующей политической доктриной?

«СП»: — Ладно Крым, но ведь Украина — в политике — является нашим противником?

— Нежелание наших компаний работать в Крыму, и докапитализация украинских «дочек» — звенья одной цепи. Я, кстати, не исключаю, что в отношениях с Киевом нас ждут серьезные испытания, вплоть до вооруженного конфликта. Потому что Украина просто так не успокоится.

В этой ситуации, казалось бы, российское руководство должно было четко обозначить «красные линии». А потом четко заявить, что Украина неоднократно пересекала эти линии, и будет за это наказана.

Но как раз этой четкости мы не видим.

Аналогичная ситуация складывается в отношениях с США. Американцы также неоднократно пересекали «красные линии». А ведь международные отношения — это улица с двусторонним движением. И если Америка грубо нарушает правила этого движения, мы должны адекватно отвечать. Для начала — в политической сфере, на выдворение из Америки 60 российских дипломатов и захват нашей дипсобственности.

Но в том и проблема, что адекватного ответа со стороны Москвы не последовало. Все наши грозные заявления обернулись пшиком и рассуждениями, что со временем отношения с США наладятся.

Мы действительно способны нанести жесткий удар по Америке и Европе — например, перекрыть поставки титана. Но я так понимаю, на это мы не пойдем никогда.

К сожалению, и ситуация со Сбербанком, и выхолащивание законопроекта «О мерах воздействия на недружественные действия США» — признаки капитулянтской линии, которую российское руководство проводит на протяжении почти 25 лет.

Я считаю, пришла пора решать: или мы будем отстаивать свои национальные интересы, или и дальше будем жить с надеждой, что капитулянтскую линию Запад оценит, и примет во внимание.

«СП»: — Вы считаете, последний вариант возможен?

— Уверен, что нет.

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