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Победы Надаля и Джоковича, поражение Тима — в обзоре 2-го круга турнира в Риме
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Победы Надаля и Джоковича, поражение Тима — в обзоре 2-го круга турнира в Риме 

Чемпионат.com 16 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) под шестым номером, не сумел пробиться в третий круг, проиграв итальянцу Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:1, 3:6. Испанец Рафаэль Надаль (1) разгромил боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:0.
Японский теннисист Кей Нисикори вышел в третий круг «Мастерса», обыграв болгарского спортсмена Григора Димитрова, посеянного под третьим номером, со счётом 6:7 (4:6), 7:5, 6:4. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (Q) со счётом 6:4, 6:2.
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