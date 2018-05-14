В Ульяновске шестеро школьников отравились таблетками

Острое медикаментозное отравление диагностировали шестерым подросткам 12 — 13 лет, сообщает пресс-служба Ульяновской областной детской клинической больницы.

Школьники наглотались таблеток, хранившихся дома у одного из мальчиков. Они были выписаны по рецепту взрослому члену семьи и хранились дома у одного из мальчиков в открытом доступе.

Подростки поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Четверо из них были госпитализированы, им проводилась инфузионная дезинтоксикационная терапия. Всех ребят отпустили домой спустя сутки в удовлетворительном состоянии.