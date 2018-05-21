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Аэроэкспресс насмерть сбил ребенка на севере Москвы
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Аэроэкспресс насмерть сбил ребенка на севере Москвы 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 20 мая.
"Примерно в 21.21 малолетний 2006 г. рождения при попытке перебежать железнодорожное полотно на запрещающий сигнал светофора травмирован проходящим скоростным электропоездом сообщением Москва — Шереметьево. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила представитель ведомства.
Следователи ведомства начали проверку по факту гибели ребенка. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
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