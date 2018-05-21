Аэроэкспресс насмерть сбил ребенка на севере Москвы

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 20 мая.

"Примерно в 21.21 малолетний 2006 г. рождения при попытке перебежать железнодорожное полотно на запрещающий сигнал светофора травмирован проходящим скоростным электропоездом сообщением Москва Шереметьево . От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила представитель ведомства.

Следователи ведомства начали проверку по факту гибели ребенка. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.