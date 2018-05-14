Верховная Рада предлагает не платить долги «Укроборонпрома» перед РФ

Лидер фракции БПП Артур Герасимов призвал руководителей фракций и комитетов парламента проголосовать на предстоящей пленарной неделе за законопроект №6697, который предлагает списать задолженности украинских предприятий оборонного комплекса перед российскими предприятиями.

Цель такого законопроекта — защитить отечественного производителя от негативного влияния со стороны РФ

Однако напомним, что, несмотря на заявления украинских чиновников от разрыве торговых отношений с РФ, торговля стремительно восстанавливается с 2014 года.