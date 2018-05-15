Все лето в Измайлове будет работать городской школьный лагерь

Детский отдых по программе «Московская смена» будет организован с 1 июня по 28 августа в Центре социальной помощи семьи и детям «Измайлово».

Все лето, как сообщили в ЦСПСиД «Измайлово», в центре будет работать бесплатный городской лагерь. Школьников ждет трехразовое питание (завтрак, обед, полдник), обширная культурно-досуговая и спортивная программа. Ребята посетят интереснейшие экскурсии в пределах Москвы , примут участие в спортивных состязаниях, турнирах.

Вести все смены будут высококвалифицированные педагоги и психологи, которые научат детей многим новым навыкам, разовьют разносторонние способности.

«Московская смена» будет проходить по адресу: Измайловский проезд, д. 4А.

Справки по тел. : +7-496-603-96-06.