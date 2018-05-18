Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения

Публичный дебют внедорожника BMW X5 нового поколения состоится до конца текущего года. Об этом на ежегодном собрании акционеров сообщил председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер

О новинке пока нет никакой информации. Вероятно, ее построят на модульной платформе Cluster Architecture (CLAR), которая использовалась при разработке седана 7-Series последнего поколения. В конструкции будет использоваться больше высокопрочных сталей и композитных материалов.

Помимо X5, в текущем году дебютирует флагманский X7. Кроссовер будет предлагаться с 462-сильным восьмицилиндровым битурбо мотором объемом 4,4 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В гамму двигателей X7 также войдут шестицилиндровые агрегаты и гибридная силовая установка.

BMW X7 оснастят полностью электронной приборной панелью, мультимедийным комплексом iDrive следующего поколения, активным M-дифференциал, пневмоподвеской и пятизонным климат-контролем.