Ещё
Россия остановила расширение санкций против Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия остановила расширение санкций против Ливии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Право.ru
Западные страны предложили внести в ливийский санкционный список шесть обвиняемых в торговле людьми и мигрантами, однако Россия отложила это решение, запросив дополнительную информацию о необходимости этого шага, сообщают СМИ.
Предложение о заморозке активов и запрете на поездки для шести человек сделали Нидерланды при поддержке Франции, Германии, Великобритании и США. Однако Россия установила так называемую «техническую задержку» в начале этого месяца, сообщает Reuters.
Так как комитет по ливийским санкциям работает консенсусом, решение было отложено.
Россия выразила надежду на то, что эти члены комитета поделятся с другими «обширными доказательствами» из «надежных источников», которые подтвердят участие шести лиц в незаконной деятельности, сообщает портал со ссылкой на письмо российского постпредства ООН, адресованное в комитет.
Предложение о санкциях поступило после публикации в прошлом году в сети видеоролика, где африканских мигрантов продают в рабство.
Постпред США в ООН Никки Хейли заявила в понедельник, что доказательства, свидетельствующие об участии шести ливийцев в торговле людьми, «четкие».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британия собралась ввести санкции против госдолга России Главу МЧС представили членам коллегии ведомства Кудрин рассекретил информацию о наказаниях для 40 генералов
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка176
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России262
В Марселе люди в масках начали стрелять по людям47
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов195
В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы159
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение