В Зеленограде проводится профилактический рейд «Здравствуй, лето!»

В Зеленограде проходит общегородской рейд по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма «Здравствуй, лето!», который приурочен к летним школьным каникулам. Рейд проходит с 14 по 24 мая.

Основными целями и задачами профилактического рейда является предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах города, проведение разъяснительной работы среди участников дорожного движения по вопросам соблюдения ПДД.

За 4 месяца 2018 года на улицах Зеленограда в пяти дорожно-транспортных происшествиях пострадало пять детей.

Для профилактики работы с различными категориями участников дорожного движения на период рейда сотрудниками ГИБДД запланирован к проведению ряд профилактических мероприятий: «Ваш пассажир-ребенок», «Велосипедист, скутерист» «Маленький пешеход».

Уважаемые водители района Старое Крюково, будьте предельно внимательными, не игнорируйте дорожные знаки, сигналы светофоров, разметку, следите за соблюдением скоростного режима. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре, принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость, вплоть до остановки автомобиля. Не подвергаете жизни детей опасности!

Будьте особенно внимательны, проезжая мимо остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, парков и скверов, детских площадок и стадионов.

Уважаемые взрослые, на собственном примере воспитывайте грамотных участников дорожного движения. Будьте особенно внимательны и осторожны при переходе проезжей части с детьми, обязательно держите ребенка за руку. Помните, при перевозке детей без специального детского кресла, маленькие пассажиры в салоне автомобиля подвергаются огромному риску. Не забывайте пристегивать ребенка каждый раз. Уберечь детей — наше общее дело!