Футболист «Локомотива» вошел в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018 

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан включен в расширенную заявку сборной Перу на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, сообщает ТАСС.
Состав сборной Перу по футболу:
Вратари — Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТ де Кахамарка");
Защитники — Луис Абрам ("Велес Сарсфилд", Аргентина), Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Альдо Корсо ("Университарио Депортес"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия);
Полузащитники — Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан— Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Серхио Пенья Флорес ("Гранада", Испания), Ренато Тапия ("Фейенорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);
Нападающие — Паоло Уртадо ("Витория Гимараэш", Португалия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан ("Локомотив", Россия).
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Перу по футболу Паоло Герреро пропустит чемпионат мира из-за дисквалификации.