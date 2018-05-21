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Ростовчан испугал НЛО в небе
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Ростовчан испугал НЛО в небе 

Деловое сообщество 21 мая 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Вспышка, которая длилась несколько секунд в вечернем небе над Ростовом-на-Дону вчера, 20 мая, попала на кадры видеоролика, снятого регистратором одного из автомобилей. Он был опубликован в популярном паблике в социальных сетях. «Неизвестный яркий объект в небе над Ростовом. Неожиданно появился и также внезапно исчез», — написал автор публикации. Явление вызвало ажиотаж у пользователей. Кто-то подумал, что это шаровая молния — ведь вчера в южной столице была гроза. «Это типичная шаровая молния, учитывая, что была гроза», «Шаровая молния не появляется в таких местах и на таких высотах, скорее это была ракета типа фейерверка или китайский фонарь, у которого быстро потухло горение!», Однако нашлись и те, кто усомнился, что на донскую землю прилетали инопланетяне «Инопланетяне с задней машины посветили автору детским лазером на лобовое стекло», — написал один из пользователей сети.
https://youtu.be/36WQ4Tf6e8k
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