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На Западе сочли необязательным массовое производство самолетов-невидимок для России
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На Западе сочли необязательным массовое производство самолетов-невидимок для России 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Российской армии не нужно массовое производство истребителей-невидимок пятого поколения Су-57, так как Москва может положиться на другое, более мощное вооружение, пишет The National Interest.
Издание пишет, что к 2019 году планируется выпуск промежуточной версии Су-57 с технологией малозаметности, тогда же ВКС России должны получить около десятка тестовых версий самолета. Но, предполагает издание, Кремль отложит массовую закупку самолетов до середины 2020-х годов, передает RT.
У России есть возможности для разработки самолета-невидимки, но большой вопрос, есть ли для массового производства Су-57 средства, пишет портал.
При этом National Interest утверждает, что с точки зрения Москвы технология малозаметности не столь важна, так как Запад не имеет противоракетных систем, которые сравнимы с С-300В4 и С-400. Кроме того, в случае конфликта российские войска могут положиться на крылатые ракеты Х-101 и Х-102, резюмирует The National Interest.
4 мая американские СМИ писали об основных достоинствах российского Су-57, в том числе о его системах невидимости. Самолет назвали «очень ценным истребителем».
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