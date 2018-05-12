На акции «Лес Победы» в Подмосковье высадили тысячи деревьев в память о героях войны

Муниципалитеты Подмосковья в субботу приняли активное участие в ежегодной эколого-патриотической акции «Лес Победы». Целыми семьями люди вышли на улицы и в память об участниках Великой Отечественной войны посадили деревья и кустарники: сирень, каштаны, липу, дубы и сосны.

Для привлечения жителей на площадки администрации некоторых муниципалитетов организовали выездную кухню, подготовили для участников акции сувениры. На всех площадках выдавали рабочий инвентарь, а также саженцы. В местах посадки деревьев дежурили полиция, МЧС и скорая помощь.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

«То, что мы сажаем деревья, — это символ продолжения жизни. На мой взгляд, это важный семейный, уже ставший традиционным, праздник для Московской области. Нашу семью, как и миллионы семей страны, затронула война. Мои прадеды участвовали в партизанском движении. Мой дед участник войны. Он жив. Правда, он застал ее в самом конце», — сказал Буцаев.

В Химках в день акции, который совпал с Международным днем медицинских сестер, появилась аллея в их честь. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с сотрудниками Химкинской больницы высадили саженцы молодых лип и яблонь. Всего в этот день более 12 тысяч жителей Химок приняли участие в акции «Лес Победы» на 260 площадках. Округ украсили 6 тысяч новых деревьев и кустарников.

В Ликино-Дулеве акция проходила как на территориях лесного фонда, так и в населенных пунктах. Более 5 тысяч человек поддержали инициативу по восстановлению лесов и общими усилиями высадили порядка 42 тысяч молодых деревьев на общей площади 17,8 гектара.

Более 7 тысяч деревьев посадили в Рузском городском округе, наибольшую часть — на центральной площадке в районе деревни Костино, где в этот же день также провели акцию «Георгиевская ленточка». Глава горокруга Максим Тарханов отметил, что к акции «Лес Победы» необходимо привлекать как можно больше молодых людей.

«Уверен, что человек, однажды посадивший дерево, будет относиться к природе гораздо более внимательно, поэтому важно привлекать молодежь», — пояснил Тарханов.

АКЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА ВСЕХ

В субботу в городской округ Егорьевск на 14 машинах приехали участники Рязанского автоклуба внедорожников «Своя колея», чтобы принять участие в акции «Лес Победы». Гости мероприятия вместе с местными жителями высадили порядка 4 тысяч сеянцев сосны около деревни Песье. Они обещали вернуться в следующем году и убедиться, что деревца прижились.

На посадку саженцев на территории гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском районе приехали дочь политика Нана Евгеньевна и внук Евгений Александрович. В акции также принимал участие первый замминистра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, который вместе с учениками гимназии посадил деревья возле главного корпуса.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова приняла участие в акции «Лес Победы» в Ивантеевке . В стороне не остались и сотрудники Главархитектуры Подмосковья — в текущем году они решили заняться озеленением территории вблизи деревни Жилино Солнечногорского района. В этом же муниципалитете более 1 тысячи саженцев сосны высадили сотрудники Госадмтехнадзора.

В акции «Лес Победы» также принял участие коллектив Госжилинспекции Московской области. Сотрудники ведомства высадили сеянцы каштана, рябины, сосны, ели, черешни, груши, дуба, клена. Сам глава ведомства Вадим Соков находился в городе Пушкино , где вместе с главой городского поселения Еленой Некрасовой посадил более 30 каштанов в городском парке культуры и отдыха.

«Надеюсь, что молодые деревья приживутся, окрепнут и вырастут, будут радовать местных жителей. А таблички с названием «Лес Победы» будут всегда напоминать поколению XXI века о тех, кто не щадя сил, здоровья и жизни обеспечил нам мирную жизнь», — сказал Соков.

ЖИТЕЛИ ОЗЕЛЕНИЛИ ПОДМОСКОВЬЕ

Экологическая акция «Лес Победы» прошла и в городе Рошаль , где активисты высадили 960 саженцев кустарника пузыреплодника, сосны, березы, каштана и чубушника. В Клину участники акции вместе с главой горокруга Аленой Сокольской посадили молодые сосны. Дворы, скверы и парки Клина оживились благодаря высадке сирени, кленов, рябин и елей.

Жуковском к акции присоединились около 9 тысяч жителей, все вместе они посадили 700 деревьев и почти 2 тысячи кустарников. В парке Электрогорска в рамках акции «Лес Победы» высадили сирень. Активную помощь при посадке садового растения оказывал ветеран войны Александр Князев . Активистам в Павловском Посаде удалось посадить порядка 30 тысяч саженцев вблизи деревни Алексеево. Участие в посадке принимал и глава городского округа Олег Соковиков

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин высадил несколько саженцев на будущей аллее, посвященной чемпионату мира по футболу в учебно-тренировочном центре «Кратово» в Раменском районе.

В Пушкинском районе в акции приняли участие более 3 тысяч человек. В населенных пунктах района высадили 2,5 тысячи деревьев и кустарников, а в лесах высадили более 67 тысяч сеянцев сосны. В Электростали акция проходила на 18 площадках, свыше 1 тысячи жителей города посадили 1,5 тысячи деревьев, а на площадке у водоема Юбилейный была высажена яблоневая аллея.

В рамках акции «Лес Победы» на центральной площадке Орехово-Зуева вблизи поселка Пригородный около 1 тысячи человек высадили почти 29 тысяч сосенок-двухлеток. Глава горокруга Геннадий Панин присоединился к активистам и вместе с ними участвовал в озеленении поселка. Около 300 представителей администрации и общественных организаций города, ветераны, молодежь, школьники и неравнодушные жители высадили 50 лип в сквере имени Пушкина. После посадки всех накормили горячей гречневой кашей с мясом, ореховским хлебом и сладким чаем.

Реутове в посадке деревьев были задействованы более 5 тысяч жителей города, все вместе они высадили 1,1 тысячи деревьев и кустарников на трех основных площадках — на улице Реутовских Ополченцев, в парке «Фабричный пруд» и в центральном городском парке.

ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Участие в акции по посадке деревьев «Лес Победы» приняли и молодогвардейцы. В этот день более 2 тысяч членов «Молодой Гвардии» Подмосковья высадили 2,5 тысячи деревьев.

«Каждый год принимаем участие — так мы отдаем дань уважения всем, кто подарил нам мир и свободу. И сегодня вместе с жителями Электрогорска , с ветераном Великой Отечественной войны Александром Князевым высадила сирень в городском парке», — сказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Динара Самединова.

В Одинцовском районе акция «Лес Победы» прошла на 110 площадках. Более 17 тысяч жителей муниципалитета высадили 120 тысяч деревьев и кустарников, из них только 2 тысячи саженцев посадили в населенных пунктах, а все остальные — на землях лесничества.

«Хочу поблагодарить каждого, кто в этот субботний день принял участие в акции «Лес Победы». Это не просто экологическая инициатива, сегодня мы отдаем дань памяти героям Великой Отечественной войны. И, конечно, есть важный экологический эффект — мы восстанавливаем подмосковные леса, уничтоженные короедом. Уже через семь лет эти саженцы станут полноценными деревьями», — сказал глава муниципалитета Андрей Иванов

Как сообщил ранее представитель пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области, всего в акции приняли участие более 300 тысяч человек во всех муниципальных образованиях Подмосковья.