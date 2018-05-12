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Бывший замглавкома ВВС РФ рассказал, почему Израилю удалось уничтожить «Панцирь» в Сирии
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Бывший замглавкома ВВС РФ рассказал, почему Израилю удалось уничтожить «Панцирь» в Сирии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Карельские вести
Бывший замглавкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал «Интерфаксу», что военным Израиля удалось уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1» только в том случае, если он был выключен или израсходовал боекомплект.
«"Панцирь" мог быть уничтожен только в выключенном состоянии или был израсходован боезапас», — заявил Бижев.
Он отметил, что во включенном состоянии комплекс не позволил бы себя уничтожить, поскольку сбил бы израильскую ракету на подлете: пушечным огнем или ракетами.
По словам ведущего российского эксперта в области противовоздушной обороны (ПВО), необходимо также учитывать, что подлетное время между Израилем и Сирией — ноль.
«Израильские самолеты наносят удары по целям в Сирии, не заходя в зону действия ПВО. Авиация может выматывать зенитные расчеты, барражируя вдоль границы. Сложность в том, что расчеты зенитных ракетных комплексов нельзя держать в кабинах круглосуточно», — добавил Бижев.
Ранее Армия обороны Израиля (IDF) в своем Twitter [опубликовала] (https://rns.online/society/Izrail-pokazal-video-unichtozheniya-ZRPK-Pantsir-S1-v-Sirii-2018-05-11/) видеоролик, демонстрирующий уничтожение сирийского комплекса ПВО «Панцирь-С1».
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