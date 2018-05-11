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Эрдоган назвал процентные ставки «матерью всего зла»
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Эрдоган назвал процентные ставки «матерью всего зла» 

Вести Экономика 13 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба президента Турции
Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал процентные ставки «матерью и отцом всего зла» и заявил о том, что «Турция победит их».
Выступая перед представителями бизнеса на конференции в Анкаре, организованной Союзом торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), Эрдоган заявил о том, что Турции необходимо добиться снижения процентных ставок, по которым страна привлекает заемные средства.
В ходе выступления турецкий президент отметил, что «продолжит текущий курс» и будет бороться с «проклятием процентных ставок», если ему удастся победить на досрочных президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Если мои избиратели поддержат мой текущий курс в ходе выборов — я уверен, что я смогу победить в битве с этим проклятием процентных ставок. Мы должны снизить процентные ставки.
Потому что я верю: процентные ставки — это мать и отец всего зла. Процентные ставки являются причиной инфляции. Инфляция — это результат, а не причина. Мы должны добиться снижения ставок.
Нам не интересны враги Турции, которые прячутся за валютными спекулянтами, лоббистами процентных ставок или рейтинговыми агентствами». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Процентные ставки по 10-летним облигациям Турции в ходе прошедшей недели достигали наиболее высокого значения за последние 8 лет, тестируя значения выше 14,2%. При этом котировки национальной валюты Турции продолжают оставаться под серьезным давлением — как следствие общего оттока средств с развивающихся рынков в последнее время, так и в силу восприятия текущей ситуации в турецкой экономики со стороны иностранных инвесторов.
Портал «Вести. Экономика» отмечал, что текущее ослабление турецкой лиры является одним из негативных факторов для Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов.
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