Сформировано правительство Армении 

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении министров в составе правительства Никола Пашиняна. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
Бывший министр охраны природы Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций. Атом Джанджугазян назначен министром финансов.
Министром образования и науки стал Араик Арутюнян, здравоохранения — Армен Торосян, министром культуры — Лилит Макунц.
Бывший глава Министерства спорта Грачья Ростомян возглавил МЧС. Был произведен еще ряд назначений.
Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна.