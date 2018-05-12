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Сформировано правительство Армении
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Сформировано правительство Армении 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении министров в составе правительства Никола Пашиняна. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
Бывший министр охраны природы Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций. Атом Джанджугазян назначен министром финансов.
Министром образования и науки стал Араик Арутюнян, здравоохранения — Армен Торосян, министром культуры — Лилит Макунц.
Бывший глава Министерства спорта Грачья Ростомян возглавил МЧС. Был произведен еще ряд назначений.
Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна.
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