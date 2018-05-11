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Как прошли полуфиналы «Евровидения»
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Как прошли полуфиналы «Евровидения» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вечером 10 мая стали известны имена финалистов конкурса «Евровидение», проходящего на арене Altice в Лиссабоне. Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию, в финал не попала.
Среди вышедших в финал — представители Сербии (Sanja Ili & Balkanika), Молдавии (DoReDos), Венгрии (AWS), Украины (Melovin), Швеции (Бенджамин Ингроссо), Австралии (Джессика Маубой), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Леа Сирк) и Нидерландов (Waylon).
Победитель «Евровидения-2018» станет известен 12 мая.
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