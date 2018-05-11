«Русал» заявил о ненадежности прогнозов о компании в связи с санкциями США

Отмечается, что «Русал» продолжает придерживаться прежней позиции, полагая, что санкции с высокой вероятностью нанесут материальный ущерб компании. В то же время в компании говорят о сложности оценки влияния санкций на ее деятельность в долгосрочной перспективе.

"Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров", — говорится в заявлении.