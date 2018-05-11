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«Русал» заявил о ненадежности прогнозов о компании в связи с санкциями США
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«Русал» заявил о ненадежности прогнозов о компании в связи с санкциями США 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ОК «Русал» в финансовом отчете за первый квартал 2018 года заявила, что в связи с санкциями властей США предыдущие прогнозы о деятельности компании являются ненадежными и утратившими актуальность.
Отмечается, что «Русал» продолжает придерживаться прежней позиции, полагая, что санкции с высокой вероятностью нанесут материальный ущерб компании. В то же время в компании говорят о сложности оценки влияния санкций на ее деятельность в долгосрочной перспективе.
"Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров", — говорится в заявлении.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской «Русал» и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
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