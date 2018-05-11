Шестиклассники впервые напишут ВПР по обществознанию

МОСКВА , 11 мая — РИА Новости . В пятницу около 25 тысяч школ впервые напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по обществознанию для шестиклассников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"ВПР по обществознанию напишут 11 мая учащиеся шестых классов российских школ. Обществознание включено в число предметов, по которым проводятся ВПР, в 2018 году впервые. Участие школ в ВПР для шестых классов является добровольным, проверочную работу по обществознанию проведут более 25 тысяч школ из всех регионов России ", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что проверочная работа состоит из шести заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ, на ее выполнение дается 45 минут.

Шестиклассники впервые писали ВПР по географии 27 апреля. Одиннадцатиклассники из 16 тысяч российских школ 16 апреля написали ВПР по биологии. C 17 по 19 апреля прошла ВПР по русскому языку для учащихся четвертых и пятых классов. Двадцать четвертого апреля ВПР по математике написали четвертые классы, а у пятиклассников в этот день прошла проверочная работа по истории. Двадцать пятого апреля ВПР по русскому языку писали ученики шестых классов.