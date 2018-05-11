Ещё
Шестиклассники впервые напишут ВПР по обществознанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестиклассники впервые напишут ВПР по обществознанию 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В пятницу около 25 тысяч школ впервые напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по обществознанию для шестиклассников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"ВПР по обществознанию напишут 11 мая учащиеся шестых классов российских школ. Обществознание включено в число предметов, по которым проводятся ВПР, в 2018 году впервые. Участие школ в ВПР для шестых классов является добровольным, проверочную работу по обществознанию проведут более 25 тысяч школ из всех регионов России", — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что проверочная работа состоит из шести заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ, на ее выполнение дается 45 минут.
Шестиклассники впервые писали ВПР по географии 27 апреля. Одиннадцатиклассники из 16 тысяч российских школ 16 апреля написали ВПР по биологии. C 17 по 19 апреля прошла ВПР по русскому языку для учащихся четвертых и пятых классов. Двадцать четвертого апреля ВПР по математике написали четвертые классы, а у пятиклассников в этот день прошла проверочная работа по истории. Двадцать пятого апреля ВПР по русскому языку писали ученики шестых классов.
РИА Новости: последние новости
Собянин рассказал, где находится Малобродский Рахой считает ситуацию с утверждением главы Каталонии "немного смешной" Мнение: США борются за мировое первенство с помощью санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»833
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1200
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»79
Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения»105
Доллару решили положить конец230
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение