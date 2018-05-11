Ещё
Дацюк: в Америке написали, что я не старею на русском газе? Да, дайте мне газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дацюк: в Америке написали, что я не старею на русском газе? Да, дайте мне газа 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для команды Ильи Воробьёва.
«Крейчи и Пастрняк очень хорошо влились, они пока возбуждены тем, что приехали. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Очень много было ошибок у обеих команд. Надо их исправлять. Обе команды хотят пройти дальше.
После перестановки в звеньях игра нашей тройки улучшилась? Здесь нет задачи, чтобы какое-то звено играло, а чтобы команда играла на результат. Тренер делает какие-то изменения, это всегда идёт лучше для команды. Североамериканские СМИ заметили, что я не старею на российском газе? А, да, спасибо. Дайте мне газа! На самом деле, когда в команде достаточно молодых игроков, которые каждую смену хотят доказать, ты стремишься за ними. Сошников очень хорошо влился, его первая игра. Он сразу стал выполнять тяжёлую работу. Замечательно, что он был готов к этой работе и сразу влился.
Есть ли осадок от поражения? Это хоккей, понятно, что остаётся осадок после ошибок, которых мы сегодня много допускали. Надо исправлять ошибки», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат.com: последние новости
Де Хеа впервые выиграл «Золотую перчатку» АПЛ Na’Vi сыграет на ESL One Cologne 2018 по CS:GO «Чемпионат» подвергся массированной спам-атаке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»833
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1200
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»79
Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения»105
Доллару решили положить конец230
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение