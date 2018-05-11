Львице на съедение. Превью UFC 224

Предыдущий номерной турнир, состоявшийся в прошлом месяце, возглавляли Хабиб Нурмагомедов и Эл Якуинта. Настала очередь девушек. Участницами главного события UFC 224 станут чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньеш и Ракель Пеннингтон. Кроме того, затронем два противостояния в среднем весе: Роналдо Соуза — Келвин Гастелум и Витор Белфорт — Лиото Мачида, а также единственную в карде пару тяжеловесов в лице Алексея Олейника и Жуниора Албини.

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг 40-летний ветеран ММА Алексей Олейник, имеющий под эгидой UFC рекорд 4-2 и уступивший ТКО Кёртису Блейдсу в крайнем поединке, что состоялся в ноябре прошлого года, встретится с бразильцем Жуниором Албини. Последний младше «Удава» на 13 лет и проведёт в UFC третий бой, имея на данный момент показатели 1-1. В последнем бою в конце 2017-го Албини проиграл по очкам Андрею Орловскому

Как видим, для обоих бойцов предстоящее выступление — попытка реабилитироваться. Но если для Алексея — только возможность закрыть поражение, то Жуниор попробует сделать это в родной стране, где ему обеспечена поддержка. А уж какие эмоциональные фанаты в Бразилии , и как они болеют за соотечественников, говорить излишне.

Алексей Олейник

Если перспективы Олейника, расположившегося на 10-й позиции в топ-15, уже более-менее понятны, то на что способен Албини, занимающий 14-ю строчку рейтинга, ещё предстоит выяснить. Бразилец ярко дебютировал в UFC, забив ТКО Тимоти Джонсона, но затем споткнулся на Орловском. Очень может быть, что поединок с Олейником лучше прояснит дальнейшие перспективы Жуниора.

По большому счёту, имеем противостояние ударника с неплохими навыками «сабмишенов» и опытнейшего и опасного грэпплера, а выиграет тот, кто сумеет навязать противнику свою игру. Мы пока не видели Жуниора на высочайшем уровне против оппонентов, которые опасны в партере, ведь все 6 побед приёмами Жуниор добыл вне UFC.

Есть серьёзные основания предполагать, что если Олейник повалит бразильца, то последнего ждут большие проблемы. Но если этого не случится, то нелегко придётся самому Алексею, поскольку Албини быстрее и жёстче в стойке, нежели медлительный «Удав», действующий прямолинейно и размашисто, а также пропускающий много ударов.

Жуниор Албини

Вызывает опасения и выносливость возрастного Олейника. В последний раз он проходил дистанцию в три раунда в июле 2016-го против Даниэля Омельянчука , где сильно устал и выглядел измотанным. Сдаётся, что лучше кардио «Удава» с тех пор точно не стало, достаточно вспомнить его бой с Блейдсом, где Алексей тяжело дышал уже во 2-м раунде. Албини отбился с Орловским 15 минут и с «бензобаком» проблем не наблюдалось. Не кардиомашина, конечно, но сил хватало.

Определить победителя здесь непросто, но предположим, что бразилец остановит попытки переводов со стороны Алексея и перебьёт в стойке.

Прогноз: Албини ТКО Поединок в среднем весе — до 84 кг Встреча двух соотечественников, популярнейших бойцов, бывших чемпионов UFC, давно прошедших свой пик, но всё ещё выступающих и присутствующих в топ-15: Белфорт — 9-й, Мачида — 12-й. Здесь ситуация примерно та же, что с боем Фёдор Емельяненко Фрэнк Мир в том плане, что в идеале увидеть бы этих ребят друг против друга в былые годы, когда оба могли бы продемонстрировать в октагоне куда больше, нежели на сегодняшний день.

«Феном» и «Дракон» сойдутся, будучи на излёте карьер: Витору — 41 год, Лиото — 39 лет. Бой именитых сбитых лётчиков, которые в своё время крушили противников, но сейчас выглядят откровенно вяло, а их громкие победы и главные свершения остались далеко позади.

Выступление против Мачиды должно стать последним в карьере легендарного «Фенома», который повесит перчатки на гвоздь, закончив свой потрясающий путь в ММА, начавшийся в октябре столь далёкого 1996-го года.

Лиото Мачида

Белфорт летом 2017-го крайне спорным судейским решением одолел Нэйта Маркуордта. Но перед этим бразилец имел три поражения ТКО подряд от рук Роналдо Соузы, Гегарда Мусаси и Келвина Гастелума, хотя результат поединка с Келвином позже изменили на «несостоявшийся» из-за провала Гастелумом допинг-теста.

По иронии судьбы, похожая ситуация и у Мачиды, ведь и он проиграл трижды подряд: Люку Рокхолду приёмом и нокаутами Йоэлю Ромеро с Дереком Брансоном. Но в крайней схватке, состоявшейся чуть более трёх месяцев назад, «Дракон» взял верх раздельным решением над подававшим надежды Эриком Андерсом , нанеся американцу первое поражение в карьере. Хотя перед тем боем очень многие (и автор в том числе) считали, что Андерс финиширует бразильца.

Победа над Андерсом показала, что Лиото хоть и доставалось (3 фиаско КО/ТКО), он всё ещё может перетерпеть мощные удары, и с выносливостью на протяжении 25-ти минут у него тоже порядок. Рефлексы «Дракона» подсели, сравнивая с его пиковой формой, но скорости, чтобы оставаться в рейтинге, хватает. Правда, уже без претензий на самые высокие места и чемпионский титул. В общем, худо-бедно, но пока Мачида держится на плаву.

На плаву всё ещё и Белфорт, но с ним ситуация чуть иная, ведь, на взгляд автора, Витор сдал даже больше, чем его будущий соперник. Видится так, что у «Фенома» не очень с кардио, он крайне тяжело переносит жёсткие пропущенные удары и с «держалкой» совсем печально (6 поражений КО/ТКО). Былого взрыва, резкости, молниеносных спуртов почти нет. Лишь редкие и коротенькие всплески ярости.

Витор Белфорт

Впечатление такое, что если Витор и выиграет, то только нокаутом, но в данное развитие событий не очень верится. Последняя досрочная победа Белфорта датируется 2015-м годом, когда был нокаутирован Дэн Хендерсон , не отличающийся особенной скоростью. С тех пор Белфорт лучше, резче и быстрее уж точно не стал. Как минимум. Мачида выглядит всё же свежее и несколько энергичнее откровенно вялого в последнее время «Фенома».

Витор, скорее всего, попытается выцеливать, и ждать своего часа, дабы вложиться в один эпизод и подловить соотечественника ударом или серией. Но, наверное, Лиото хватит скорости и реакции, чтобы не пропустить. Мачида станет кружить, дёргать, много бить ногами по нижнему и среднему уровням с целью замедлить Белфорта. Досрочно Лиото в последний раз побеждал в конце 2014-го, забив до ТКО Си-Би Доллэуэйя. Пожалуй, и в эти выходные не финиширует, но по очкам взять верх ему вполне по силам.

Прогноз: Мачида решением

Поединок в среднем весе — до 84 кг Мы подошли к одному из самых интересных и интригующих поединков в карде UFC 224. Неимоверно опытный 38-летний бразилец Роналдо Соуза, становившийся в своё время чемпионом Strikeforce и прошедший за карьеру огонь, воду и медные трубы, подерётся с перспективным 26-летним американцем Келвином Гастелумом, который неплохо себя показывает в среднем весе.

Уже доводилось видеть, что Келвина некоторые фанаты ММА окрестили «убийцей стариков». Но предстоящий бой всё-таки нельзя охарактеризовать сугубо как «опыт против молодости», поскольку у Роналдо, помимо опыта ещё сохраняются должные кондиции, чтобы конкурировать на высоком уровне, что и показал реванш с Дереком Брансоном в январе сего года.

Роналдо Соуза

Бразилец тогда возвращался после серьёзной травмы, связанной с разрывом грудной мышцы, а также тяжёлого поражения ТКО от Роберта Уиттакера, а Брансон был на ходу и шёл с двумя яркими и уверенными победами нокаутом в первом раунде над Дэном Келли и Лиото Мачидой, поэтому, казалось, по делу воспринимался фаворитом. Но «Аллигатор» доказал всем скептикам, что его рано списывали со счетов, и уже в первой пятиминутке нокаутировал Дерека, а счёт в их личном противостоянии стал 2-0 в пользу Соузы. Кроме того, Роналдо вернулся на победную тропу, закрыв разгром от Уиттакера.

Келвин прошлым летом впервые споткнулся в среднем дивизионе, уступив удушающим приёмом в 3-м раунде бывшему чемпиону Крису Уайдману . Гастелум тогда смотрелся в стойке сдержаннее, чем обычно, так как пытался, условно говоря, усидеть на двух стульях: что-то сделать в стойке и не пропустить тэйкдауны американца.

В итоге сохранять только вертикальное положение не удалось, и Крис неоднократно переводил Гастелума вниз. Габариты и навыки вольной борьбы сказались, и Уайдман дожал-таки соперника на покрытии, но хочется заметить, что, несмотря на существенную разницу в размерах, Гастелум смог отправить Уайдмана в нокдаун, подтвердив лишний раз, что в данной категории сохраняет мощь в кулаках.

Келвин Гастелум

В ноябре 2017-го Келвин должен был биться с Андерсоном Силвой, но «Паук» провалил допинг-тест и выбыл, а заменил его на коротком уведомлении экс-чемпион Майкл Биспинг , который оказался зрелищно вырублен молодым американцем уже в стартовом раунде.

Вероятно, что для Келвина грядущая встреча с Соузой станет чем-то схожей с боем против Уайдмана, ведь в обоих случаях Гастелуму нужно искать счастье в стойке, избегая партера. Разница в том, что Роналдо, хотя и силён физически, но в габаритах поменьше Криса, а на покрытии будет опасен не только за счёт мощи, но и благодаря именно навыкам и технике бразильского джиу-джитсу, которые у Соузы на высочайшем уровне. Если же вернуться к габаритам, то тут дела такие: «Аллигатор» выше на 8 см, а длина рук на 2 см больше у Келвина.

Йоэль Ромеро, Сумеет ли бразилец свалить Гастелума? Соуза хорошо борется, но нужно понимать, что он всё же базовый джитсер, а не борец-вольник, коим был тот же Уайдман. Да и Келвин по базе борец и без сомнений много времени уделял проработке защиты от тэйкдаунов. С другой стороны, Роналдо за последние годы переводил на настил таких ребят, как Гегард Мусаси Тим Ботш , Роберт Уиттакер. «Тэйкдаун дифенс» Келвина составляет 58% — весьма средненький показатель, прямо скажем.

В стойке, несмотря на то, что бразилец может плотно приложиться и руками, и ногами, как с тем же Брансоном, предпочтительнее выглядит американец. Ключевой фактор здесь — скорость. Гастелум подвижнее на ногах и у него быстрее руки. В основном Келвин использует двойки прямых ударов, либо прямой и боковой в разной последовательности. Бьёт жёстко и молниеносно, словно это не два, а один удар. Также имеет крепкую челюсть и порой может зарубиться.

Соуза уже трижды проигрывал КО/ТКО, плюс он старше на 12 лет, медленнее, поэтому Гастелуму по силам потрясти, уронить и финишировать. Но удержится ли американец на ногах? Роналдо, скорее всего, поставит цель затащить визави в партер. А на покрытии уровень грэпплерских навыков совершенно разный, и велика вероятность, что бразилец, может быть, не сразу, но дожмёт и заставит сдаться.

Вновь тяжело выбирать, ведь у обоих имеются ключи к победе, и весь вопрос, кто сможет навязать оппоненту работу в комфортной для себя плоскости боя. Автор со скрипом выбирает Роналдо, но если Келвин вырубит, то это вообще не удивит.

Прогноз: Соуза приёмом

Поединок за титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе — до 61 кг Чемпионка UFC в легчайшем весе, могучая бразильянка Аманда «Львица» Нуньеш попытается в третий раз отстоять титул, а в статусе претендентки выйдет американка Ракель Пеннингтон по прозвищу «Рокки», занимающая 2-ю позицию рейтинга.

Заметим, что бой Нуньеш — Пеннингтон планировали организовать в конце прошлого года, но Ракель попала в аварию, когда во время охоты, спускаясь с горы, перевернулась на вездеходе и сломала ногу. Но, слава Богу, что спортсменка восстановилась и готова провести важнейший на сегодняшний момент поединок в карьере.

Напомним, что Аманда завоевала пояс на юбилейном турнире UFC 200 в июле 2016-го, когда буквально уничтожила Мишу Тейт, разбив той лицо в стойке, а затем заставив сдаться в партере после проведения удушающего приёма. Спустя пять месяцев Нуньеш отстояла титул, разгромив техническим нокаутом некогда несгибаемую и непобедимую американку Ронду Роузи, долгое время являвшуюся доминирующей чемпионкой. Осенью 2017-го бразильянка провела вторую успешную защиту, одолев в повторном поединке раздельным решением судей Валентину Шевченко.

Аманда Нуньеш

Пеннингтон ведёт серию 4-0, последовательно взяв верх над Джессикой Андраде (SBM 2), Бете Коррейей (SD 3), Элизабет Филлипс (UD 3) и, наконец, в ноябре 2016-го в рамках UFC 205 единогласно переиграв по очкам Мишу Тейт. Последняя выглядела какой-то потухшей, в то время как «Рокки», напротив, вышла заряженной и сильно хотела выиграть. В Рио-де-Жанейро Ракель впервые попробует оспорить чемпионский пояс UFC.

Пеннингтон — опытная спортсменка и уже сражалась с Тоней Эвинджер , Кэт Цингано, Лесли Смит , Джессикой Андраде (дважды), Эшли Эванс-Смит, Холли Холм , Бете Коррейей, Мишей Тейт, но не покидает ощущение, что Ракель 12 мая отправится на съедение «Львице». Пеннингтон — универсал, неплохо боксирует, может побороться и провести «сабмишен», но Нуньеш видится сильнее во всех аспектах и, в частности, в плане ударной мощи.

Ракель Пеннингтон

Во втором бою с Шевченко Аманда показала, что в состоянии распределять силы на дистанцию в пять раундов, что ранее вызывало сомнения. Ракель в 25-минутном бою мы ещё не видели. Также бразильянка немного крупнее соперницы из Америки (выше на 3 см и на 4 см длиннее руки) и наверняка сильнее физически. Не станем забывать и о том, что претендентка не выступала с ноября 2016-го и возвращается после травмы. Это не значит, что Ракель не имеет шансов, но их очень мало, откровенно говоря. Пеннингтон — волевая, стойкая девушка и приложит максимальные усилия, поупирается, но в итоге уступит.

Как именно — вопрос, поскольку Ракель ни разу не проигрывала КО/ТКО, но кто знает, какой она вернётся? Пожалуй, можно выделить два варианта развития событий: либо чемпионка развалит американку в течение первых трёх раундов, либо Нуньеш не станет сильно спешить, будет переигрывать всю дорогу и заберёт бой по очкам. Автор чуть больше склонен к первому варианту из-за не самых приятных обстоятельств в карьере Пеннингтон за последнее время.

Прогноз: Нуньеш ТКО Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.