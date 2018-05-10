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Дмитрий Тарасов публикует нежные снимки с возлюбленной
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Дмитрий Тарасов публикует нежные снимки с возлюбленной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дмитрий Тарасов и Анастасия Косенко наслаждаются временем в ожидании появления их малышки на свет. Футболист не отходит от своей возлюбленной ни на шаг, трогательно проявляя о ней заботу.
В конце апреля Костенко положили в больницу с небольшими осложнениями. Тарасов отложил все своим запланированные дела и провел все время с женой. А сегодня он опубликовал снимок, на котором она запечатлены во время прогулки по Москве. «Вечер с любимой», — подписал кадр Дмитрий.
Костенко находится на шестом месяце беременности и отлично выглядит. Модель признается, что следит за своим питанием и старается не есть за двоих, чтобы впоследствии избежать проблем с фигурой. В свободное время Настя занимается обустройством детской комнаты. Она уже выбрала часть мебели для будущей малышки.
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