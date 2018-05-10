Дмитрий Тарасов публикует нежные снимки с возлюбленной

Дмитрий Тарасов и Анастасия Косенко наслаждаются временем в ожидании появления их малышки на свет. Футболист не отходит от своей возлюбленной ни на шаг, трогательно проявляя о ней заботу.

В конце апреля Костенко положили в больницу с небольшими осложнениями. Тарасов отложил все своим запланированные дела и провел все время с женой. А сегодня он опубликовал снимок, на котором она запечатлены во время прогулки по Москве . «Вечер с любимой», — подписал кадр Дмитрий.

Костенко находится на шестом месяце беременности и отлично выглядит. Модель признается, что следит за своим питанием и старается не есть за двоих, чтобы впоследствии избежать проблем с фигурой. В свободное время Настя занимается обустройством детской комнаты. Она уже выбрала часть мебели для будущей малышки.