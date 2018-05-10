Звезды Голливуда стали получать меньше

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Том Хэнкс и За последние 20 лет гонорары актеров претерпели существенные изменения. Те славные деньки, когда Джулия Робертс Джим Кэрри получали 20 миллионов долларов за фильм плюс долю от кассы в кинотеатрах, давно позади.

Сегодня лишь немногие звезды могут похвастать тем, что диктуют свои условия и с легкостью зарабатывают свои внушительные гонорары. Дело в том, что сейчас конкуренцию актерам составляют… компьютерные герои, например джедаи из «Звездных войн». Так что, сделает ли фильм кассу, уже не так сильно зависит от того, кто снимается в главной роли. Спецэффекты решают все.

Разумеется, все это не касается звезд первой величины. Получить 20 миллионов все еще возможно, если речь идет, например, о франшизе. Как в случае с Робертом Дауни — младшим и его «Железным человеком». Да что там «Железный человек». Только за одну 15-минутную роль в «Человеке-пауке» актер получил сразу 10 миллионов!

Впрочем, не все гнут пальцы, соглашаясь только на максимальные гонорары, а готовы пойти на уступки ради роли в достойном фильме. Так, Леонардо Ди Каприо получил свои 20 миллионов за роль в «Начале» Кристофера Нолана , а вот в тарантиновском «Однажды в Голливуде », который выйдет на экраны этим летом, согласился сыграть «за полцены».

Помимо гонораров, многие современные звезды запрашивают немаленькие суммы за упоминания о съемках в фильме в соцсетях. Исполнитель главной роли будет без устали выкладывать фото со съемочной площадки на своей страничке в Instagram за 1 миллион долларов.

Кто же, кроме Ди Каприо и Дауни-младшего, сегодня все еще получает от 20 миллионов за роль? Вот тройка лидеров:

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