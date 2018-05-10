Воронежским ветеранам собрали продуктовые наборы в рамках проекта «Фронтовой паёк» 

Подарки вручили тем, кто воевал и кто восстанавливал страну. Более 8 тыс. ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной Войны приняли участие в проекте «Фронтовой паёк», который по инициативе депутата Госдумы Сергея Чижова реализуется в нашем регионе 16 лет. Гречневая каша с тушенкой, сгущенка и подсолнечное масло — продуктовый набор собрали по образу и подобию фронтового пайка. Подарки вручают и тем, кто воевал, и тем, кто восстанавливал страну после Великой Отечественной. — В войну мне было 6-7 лет. И всю войну я помню очень хорошо, и немцев, и как нас заставляли работать маленьких. И как мама погибла, и тетя погибла в бомбёжку, — рассказала жительница Воронежа Евгения Татохина.
Сопровождать ветеранов на празднике и отвезти их домой по окончании торжеств вызвались десятки волонтеров. Воронежцы смогли лично пообщаться с победителями, узнать из первых уст правду о тех далеких событиях и поблагодарить героев. — Я считаю, самым правильным является уделить хотя бы несколько часов этого выходного к проявлению действительно настоящего, к проявлению гражданской позиции. Помочь ветеранам, тем людям, которые стояли грудью за нас, — подчеркнул волонтёр Александр Попов. Создание достойных условий жизни освободителей — задача, которая является одним из приоритетных направлений работы Сергея Чижова в Госдуме. За последние годы удалось расширить перечень льгот для ветеранов, увеличить социальные пенсии, кроме того, продолжается работа по улучшению жилищных условий участников войны. Надежда Абросимова, Андрей Солодов