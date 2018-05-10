«Это призвание». Глава региона поздравил воронежских работников радио и телевидения

Александр Гусев поблагодарил журналистов за помощь в работе и независимый взгляд. Глава региона поблагодарил журналистов за помощь в работе и независимый взгляд. Александр Гусев поздравил сегодня работников радио и телевидения с прошедшим профессиональным праздником и вручил благодарственные письма и почетные грамоты. По словам временно исполняющего обязанностигубернатора, СМИ помогают людям ориентироваться в информационном пространстве, расставляя акценты и объективно смотреть на события, происходящие в регионе. — Одна из тех задач, которая лежит на СМИ, и мы, я думаю, это одинаково понимаем, — это общественный контроль за деятельностью, в том числе и власти. И, наверное, без такого независимого, часто объективного контроля какие-то процессы, проходящие на территории области, могли бы давать больше сбоев, приводить к меньшей результативности, — отметил врио губернатора Александр Гусев.

Среди награждённых и сотрудники нашей компании — те, кто работает в радио и телеэфире, и те, кто эфир обеспечивает. Ведь за кадром остается работа большого коллектива, без которого не состоялся бы ни один выпуск. Благодарности от главы региона получили: режиссер новостных эфиров и телепрограмм ГТРК «Воронеж» Наталья Сафонова, специальный корреспондент «Вестей» Евгения Соседко и ведущий радиопрограмм Алексей Филатов . Его голос знаком всем, кто слушает «Радио России» и «Маяк». — Я попал в войска связи, и моя военная специальность — старший телеграфист радиостанции, то есть мы изучали азбуку. Такие технические специальности достаточно интересные, любопытные, тем более мужчине. А далее — воля случая: позвали постажироваться на одном из воронежских телеканалов. И я окончательно понял, что радио — это, видимо, моё призвание, — поделился ведущий радиопрограмм ГТРК «Воронеж» Алексей Филатов. Специальный корреспондент ГТРК «Воронеж» Евгения Соседко добавила, что радио и телевидениепри том, что они похожи, — всё-таки это два разных мира.

— Когда есть только звук, и всё надо делать только звуком, музыкой, шумами, словами — с одной стороны, это ограничивает, но с другой стороны — даёт такие горизонты! Люди, которые умеют это делать — виртуозы, потому что когда у тебя нет никаких других ресурсов, это высшее мастерство, — рассказала Евгения Соседко.