Какие сорта хлеба самые вредные

По типу муки, из которой изготавливают хлебобулочные изделия, хлеб бывает пшеничным, ржаным, пшенично-ржаным, реже ячменным. В свою очередь каждый из видов муки подразделяется на сорта: высший, первый, второй. Соответственно подразделяется и хлеб: пшеничный высшего, первого и второго сортов, аналогично и ржаной.

Самым любимым вкусным и востребованным традиционно считается пшеничный белый хлеб из муки высшего сорта. «И самым вредным», — добавили бы диетологи. Английский врач Наташа Лонго приводит семь аргументов, почему не стоит есть белый хлеб. С ней солидарны израильские и южно-африканские врачи. Главный аргумент — в современном белом хлебе из муки высшего сорта начисто убиты все полезные вещества. А в зависимости от всевозможных добавок такой хлеб способен нанести непоправимый вред здоровью. [С-BLOCK]

По мнению британского кардиолога Уильяма Дэвиса, пшеница, которую продают в европейских странах — это жалкое подобие того, что было еще каких-то тридцать лет назад. Гибриды этого злака имеют отличный от первоначального генетический код, соответственно, и свойства муки сильно изменены.

Российский диетолог Андрей Бобровский рекомендует только хлеб из ржаной муки. К пшеничному он относится очень осторожно. Основная причина — в муке. Чем она мельче и белее, тем хуже.

Дело в том, что для удовлетворения наших запросов на все самое лучшее производители стараются вовсю: чтобы на столе человек имел пышную румяную белую булку, зерно обдирается, и самое полезное в нем — отруби — просто выбрасывается. Затем из зерна извлекается зародыш — самая биологически активная часть — но именно из-за нее хлеб быстро портится. Таким образом, с отрубями и зародышем из муки удаляются все природные витамины и микроэлементы. После чего туда добавляются уже искусственные витамины, старательно накачанные усилителями вкуса, ароматизаторами, добавками для еще большей пышности, более длительного хранения в свежем виде. [С-BLOCK]

Доктор Эндрю Рубман, который заведует лечебной частью одной из клиник в штате Коннектикут, утверждает, что потребление белого пшеничного хлеба резко повышает угрозу диабета, в первую очередь у людей, предрасположенных к этому заболеванию. Дело в том, что измельченное практически в пыль зерно в виде белого хлеба очень легко усваивается организмом, а высвободившаяся таким образом глюкоза беспрепятственно всасывается в кровь, что и вызывает повышение сахара в крови.

Немецкий ученый Юстус Либих (его считают отцом агрохимии), живший в XIX веке, считал, что мука должна быть только грубого помола. По его мнению, удалять из муки отруби — недопустимо для человека. Это приносит больше вреда, чем пользы.

Еще одной бедой любого сорта хлеба ученые называют современные дрожжи. Они, как и все, что добавляется сегодня в хлеб, — мертворожденные организмы, призванные делать хлеб более пышным и держать его в таком виде как можно дольше. В белом хлебе их особенно много. [С-BLOCK]

Диетолог известного московского фитнес-клуба Мария Тараканова советует своим клиентам отказываться от белого дрожжевого хлеба взамен живого, который готовится на закваске. В таком хлебе — только растительная (считающаяся самой полезной!) клетчатка.

Фуд Бейб, который в США известен как один из ярых сторонников безопасности продуктов питания, обращает внимание на то, что в любом зоопарке мира вам строго-настрого запретят кормить животных свежим белым хлебом. У животных он вызывает заворот кишок. Во многом этому способствуют дрожжи, которые помогают хлебу прилипать к стенкам желудка и кишечника.

В США провели интересное исследование. Полторы тысячи людей ели рафинированные продукты: белый пшеничный хлеб, булки, печенье, чипсы, а ученые измеряли различные показатели организма. Практически у всех после потребления 100 граммов названных продуктов в течение 15 минут иммунная система ослабевала на 90 процентов. А Journal of Cancer (международный журнал об онкозаболеваниях) указывает на прямую зависимость регулярного потребления белого свежего пшеничного хлеба и возникновения раковых заболеваний. [С-BLOCK]

В современном мире появился новый термин — орторексия — синдром здорового питания. Но речь не о вегетарианцах, поклонниках сыроедения, приверженцах всевозможных диет. Этот термин применим к тем, кто обожествляет современную индустрию пищи, миллионами тонн выдающую вкусные и ароматные, но совершенно бесполезные продукты. Ученые еще до конца не изучили этот поток, но уверены, что он готовит много неожиданных и совсем не приятных сюрпризов.