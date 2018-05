На сцене арены Altice стартовал второй полуфинал конкурса «Евровидения-2018»

Александр Рыбак. Второй тур борьбы музыкантов за выход в финал из стран-участниц конкурса открыл представитель Норвегии

Лиссабоне на сцене арены Altice стартовал второй полуфинал конкурса «Евровидения-2018». Открыл его представитель Норвегии Александр Рыбак.

После Александра выступят представители еще 17 стран, среди которых — Юлия Самойлова , для которой путь к сцене «Евровидения» был непрост и длился два года. Как она не раз заявляла в интервью, выступление на конкурсе — ее заветная мечта, к которой она давно шла и готовилась. Совсем скоро ее мечта начнет сбываться.

Итак, очередность выступления такова:

Следить за ходом второго полуфинала можно тут:

