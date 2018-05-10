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На сцене арены Altice стартовал второй полуфинал конкурса «Евровидения-2018»
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На сцене арены Altice стартовал второй полуфинал конкурса «Евровидения-2018» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Второй тур борьбы музыкантов за выход в финал из стран-участниц конкурса открыл представитель Норвегии Александр Рыбак.
В Лиссабоне на сцене арены Altice стартовал второй полуфинал конкурса «Евровидения-2018». Открыл его представитель Норвегии Александр Рыбак.
Kicking off the second semi-final, it's @rybakofficial — and this is ALSO the 1,500th #Eurovision song ever! #ESC2018 #AllAboard #NOR pic.twitter.com/VQUBeZNcIL
— Eurovision (@Eurovision) 10 мая 2018 г.
После Александра выступят представители еще 17 стран, среди которых — Юлия Самойлова, для которой путь к сцене «Евровидения» был непрост и длился два года. Как она не раз заявляла в интервью, выступление на конкурсе — ее заветная мечта, к которой она давно шла и готовилась. Совсем скоро ее мечта начнет сбываться.
Итак, очередность выступления такова:
Александр Рыбак — Норвегия The Humans — Румыния Саня Илич & Balkanika — Сербия Джессика и Дженнифер Бренинг — Сан-Марино Расмуссен — Дания Юлия Самойлова — Россия ДоРеДос — Молдова Waylon — Нидерланды Джессика Маубой — Австралия Группа IRIAO — Грузия Gromee и Лукас Мейер — Польша Кристабель — Мальта AWS — Венгрия Лаура Риззотто — Латвия Бенджамин Ингроссо — Швеция Ваня Радованович — Черногория Леа Сирк — Словения Melovin — Украина
Следить за ходом второго полуфинала можно тут:
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Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Бокашевой
Россию на нем представит Юлия Самойлова. Она должна была выступать и в прошлом году, но Украина не допустила ее до участия. Тогда мы негодовали, что большая политика вмешивается в самый, казалось бы, неполитизированный музыкальный конкурс. Мы ждали, что Европа вмешается, защитит Юлю, но ничего подобного не произошло. «Ничего! — потирали мы ладошки. — В следующем году наверстаем» (далее…)
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