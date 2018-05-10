Том Харди, Крис Пратт, Дэниэл Крейг: сколько зарабатывают голливудские актеры

В сети появился рейтинг гонораров востребованных голливудских актеров за их последние роли в кино. Теперь мы знаем, сколько зарабатывает Том Харди , Роберт Дауни младший, Дуэйн Джонсон и другие.

Звездный рейтинг был опубликован в издании Variety, и самый бедный актер в этом списке получил всего-то два миллиона долларов за свою последнюю роль.

К сожалению для большинства актеров эти времена прошли. Сегодня, чтобы заманить зрителя в кинотеатр необходимо не только устроить ему встречу с любимым героем, но и изрядно потратиться на спецэффекты. Поэтому первостепенная значимость актерского состава понемногу отходит на второй план.

Однако и сейчас существует немало актеров, кто не ощущает кризиса в профессии. Например, Роберт Дауни младший получил 10 млн долларов за 15 минут игры в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Playboy представляет рейтинг нескромных гонораров известных голливудских актеров.

$2 млн за фильм «Судная ночь» 2013 года

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

$3-$4 млн за фильм «Крид 2» 2018 года

@michaelbjordan

$5 млн за фильм «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года

$6,5 млн за фильм «Первый человек» 2018 года

16. Том Харди

$7 млн за фильм «Веном» 2018 года

15. Брайс Даллас Ховард

$8 млн за фильм «Мир Юрского периода 2» 2018 года

$8-10 млн за фильм «Круиз по джунглям» 2019 года

$10 млн за фильм «Мир Юрского периода 2» 2018 года

$10 млн за фильм «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года

11. Роберт Дауни младший

$10 млн за фильм «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года

$10 млн за фильм «Однажды в Голливуде» 2019 года

$10 млн за фильм «Миньоны» 2015 года

$10-12 млн за фильм «Индиана Джонс 5» 2020 года

$11-13 млн за фильм «Мумия» 2017 года

6. Сет Роген

$15 млн за фильм Flarsky 2019 года

$15 млн за фильм «Красный воробей» 2018 года

$15 млн за фильм Barbie 2020 года

3. Вин Дизель

$20 млн за фильм «Форсаж 8» 2017 года

2. Дуэйн Джонсон

$22 млн за фильм Red Notice 2020 года

1. Дэниэл Крэйг

$25 млн за фильм «Бонд 25» 2019 года