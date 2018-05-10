Том Харди, Крис Пратт, Дэниэл Крейг: сколько зарабатывают голливудские актеры 

В сети появился рейтинг гонораров востребованных голливудских актеров за их последние роли в кино. Теперь мы знаем, сколько зарабатывает Том Харди, Роберт Дауни младший, Дуэйн Джонсон и другие.
Звездный рейтинг был опубликован в издании Variety, и самый бедный актер в этом списке получил всего-то два миллиона долларов за свою последнюю роль.
В отличие от сегодняшнего дня, развлекательная индустрия 90-х и начала нулевых играла по другим законам кинопроизводства. В те времена такие актеры, как Уилл Смит, Том Хэнкс, Джим Керри или Джулия Робертс могли запросто зарабатывать 20 млн долларов за фильм. К тому же после съемок они получали проценты от первых кассовых сборов.
К сожалению для большинства актеров эти времена прошли. Сегодня, чтобы заманить зрителя в кинотеатр необходимо не только устроить ему встречу с любимым героем, но и изрядно потратиться на спецэффекты. Поэтому первостепенная значимость актерского состава понемногу отходит на второй план.
Однако и сейчас существует немало актеров, кто не ощущает кризиса в профессии. Например, Роберт Дауни младший получил 10 млн долларов за 15 минут игры в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».
Playboy представляет рейтинг нескромных гонораров известных голливудских актеров.
20. Итан Хоук
$2 млн за фильм «Судная ночь» 2013 года
Кадр из фильма «Великолепная семерка»
19. Майкл Б. Джордан
$3-$4 млн за фильм «Крид 2» 2018 года
@michaelbjordan
18. Джек Блэк
$5 млн за фильм «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года
17. Райан Гослинг
$6,5 млн за фильм «Первый человек» 2018 года
16. Том Харди
$7 млн за фильм «Веном» 2018 года
15. Брайс Даллас Ховард
$8 млн за фильм «Мир Юрского периода 2» 2018 года
14. Эмили Блант
$8-10 млн за фильм «Круиз по джунглям» 2019 года
13. Крис Пратт
$10 млн за фильм «Мир Юрского периода 2» 2018 года
12. Кевин Харт
$10 млн за фильм «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года
11. Роберт Дауни младший
$10 млн за фильм «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года
$10 млн за фильм «Однажды в Голливуде» 2019 года
$10 млн за фильм «Миньоны» 2015 года
$10-12 млн за фильм «Индиана Джонс 5» 2020 года
7. Том Круз
$11-13 млн за фильм «Мумия» 2017 года
6. Сет Роген
$15 млн за фильм Flarsky 2019 года
$15 млн за фильм «Красный воробей» 2018 года
4. Энн Хэтэуэй
$15 млн за фильм Barbie 2020 года
3. Вин Дизель
$20 млн за фильм «Форсаж 8» 2017 года
2. Дуэйн Джонсон
$22 млн за фильм Red Notice 2020 года
1. Дэниэл Крэйг
$25 млн за фильм «Бонд 25» 2019 года