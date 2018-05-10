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Фестиваль книги в Баку посвятили юбилею Гейдара Алиева
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Фестиваль книги в Баку посвятили юбилею Гейдара Алиева 

Мир24 2 часа назад
Большой литературный праздник в Баку. В столице Азербайджана в центре «Азерикитаб» проходит фестиваль книги. Он посвящен он 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, передает телеканал «МИР 24». Там собрались издатели, читатели и критики — все, кто любит книги. Поэтому и атмосфера на мероприятии особенная. Главная цель книжного фестиваля — повысить интерес к чтению, особенно у молодого поколения.
«Литература на национальном языке должна формировать культуру речи и мышление», — подчеркнули организаторы.
Центру «Азерикитаб» уже год. За это время он успел прославиться рядом ярких проектов.
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