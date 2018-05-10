Фестиваль книги в Баку посвятили юбилею Гейдара Алиева

Большой литературный праздник в Баку . В столице Азербайджана в центре «Азерикитаб» проходит фестиваль книги. Он посвящен он 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева , передает телеканал «МИР 24». Там собрались издатели, читатели и критики — все, кто любит книги. Поэтому и атмосфера на мероприятии особенная. Главная цель книжного фестиваля — повысить интерес к чтению, особенно у молодого поколения.

«Литература на национальном языке должна формировать культуру речи и мышление», — подчеркнули организаторы.

Центру «Азерикитаб» уже год. За это время он успел прославиться рядом ярких проектов.

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