День Великой Победы, или почему бесполезно переписывать память

Немецкий писатель и журналист Ханс Каспер как-то сказал фразу, достойную стать афоризмом: пропаганда — это искусство сфотографировать черта без копыт и рогов. И если не знать, что фраза была сказана давным-давно, можно решить, что она была навеяна именно событиями в современной Украине

Надо сказать, что в овладении этим «искусством» украинские власти практикуются регулярно, каждый год инициируя очередные спекуляции вокруг героизации коллаборационистов и переноса даты праздника с 9 на 8 мая. Украинцам пытаются внушить, что белое — это черное. Что День Победы для нас «искусственный» праздник, а «по-настоящему» нам надо отмечать 8 мая, день скорби. При этом глубоко в эту тему по возможности стараются не вникать, поскольку неизбежно возникнет резонный вопрос: а по какому поводу должен скорбеть победитель в День Победы?

Несмотря на довольно агрессивную пропаганду, опрос, проведенный одним кадровым порталом накануне майских праздников показал: лишь 10% украинцев выступают за то, чтобы не праздновать 9 Мая.

То есть, 9 из 10 украинцев по-прежнему считают этот День исторически важным и знаковым.

Тем не менее, общество, которому нынешняя власть пытается навязывать искусственную историю и чуждую идеологию, практически массово находится в состоянии «выученной беспомощности», которая в психологии характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять враждебную среду даже когда появляется такая возможность.

Подавляющему большинству из нас по-прежнему дико слышать об «освобождении фашистами Украины от советской власти», но многим комфортнее промолчать, чем вступать по этому поводу в открытое противостояние. Агрессивное меньшинство с переменным успехом навязывает свою волю молчаливому большинству, и дошло до того, что праздновать День Великой Победы в Украине стало по-настоящему опасно. Ведь воинствующие радикалы, (часто больше похожие на сопляков, воодушевленных безнаказанностью) вырядившись в черную форму, устраивают провокации и драки.

Пока власть всеми доступными средствами пытается превратить один из самых главных праздников в жизни страны в мрачный сюр, есть люди, которые пытаются остановить это хроническое промывание мозгов и воссоздать праздничное настроение самыми разными, в том числе и довольно оригинальными способами.

В этом году приятно удивила партия «За Життя». И это не расхожее выражение — действительно, удивила!

Оказалось, что за прошедшее время «За Життя» создала сеть активных региональных организаций, причем не только в Киеве, но и на Закарпатье, на Харьковщине и даже во Львове . И региональные активисты креативят так, что другим и не снилось!

Судя по сообщениям в СМИ, самой яркой новостью дня стал «Сплав Победы» по реке Тиса, организованный хустской ячейкой партии «За Життя» в Закарпатье. Понятно, что в сплаве участвовали не сами ветераны, а их внуки и правнуки — и это просто замечательно!

Жителям Днепра организовали целую программу мероприятий «Дякуємо за життя», в числе которых — праздничные концерты с участием звезд «Х-фактора» и «Голосу країни», выступление группы «Песняры», массовый танец горожан «Вальс життя» и даже запуск над Днепром огромного воздушного шара.

«Памятник погибшим воинам — освободителям Житомирщины» находится в самой высокой точке города Житомир . Однопартийцы Вадима Рабиновича возложили венки и цветы к Вечному огню, выразив тем самым свою признательность воевавшим дедам и отцам.

Херсоне 9 мая партия «За Життя» организовала конкурс на лучший детский рисунок, посвященный миру, а в Харькове ко Дню Победы отремонтировали детский игровой комплекс.

В Одесском парке Шевченко возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу пришло столько людей, что образовались пробки. А по Аллее славы прошла колонна «Бессмертного полка», участники которой пели песни военных лет.

С портретами своих родственников на торжественные мероприятия приходили во многих городах, в том числе и во Львове. Тем самым люди показывали — война коснулась каждой семьи, поэтому каждый из нас причастен к Великой Победе.

В общем, как показало празднование Дня Победы, «переформатировать» память большинства украинцев, к счастью, не получилось. Сотни тысяч людей по всей Украине отмечали настоящий праздник, а не придуманные «дни скорби» и прочие искусственные даты, и это стало еще одной Победой в День Победы.

В том числе, и победой партии «За Життя», которой удалось создать по-настоящему радостную и праздничную атмосферу, достойную этого Великого Дня.