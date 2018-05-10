«Компенсация за услуги»: россиянам рассказали о новом виде мошенничества

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости Крым . В интернете появился новый вид мошенничества: несуществующие компании предлагают заплатить небольшой взнос для якобы получения социальных компенсаций. Россиян об этом предупреждает антивирусная компания «Доктор Веб».

Отмечается, что аферисты рассылают на электронную почту, в мессенджеры и в виде смс-сообщениям спам, предлагая потенциальным жертвам перейти на сайт, где говорится о возможности получить компенсацию за переплату коммунальных, медицинских и страховых услуг.

Для «проверки» такой возможности посетителю сайта предлагается ввести в специальную форму последние цифры личного документа, а также свое имя и фамилию. «Какие бы данные ни указал пользователь, на экране появится информация о доступной выплате, для получения которой требуется перевести мошенникам небольшую денежную сумму», — предупредили в компании.