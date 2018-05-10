Бывшая свекровь Натальи Краско раскрыла нелицеприятные факты ее биографии

Несмотря на то что многие считают брак 87-летнего Краско и его молодой жены Натальи Шевель фиктивным, супруги уже почти три года счастливы вместе. Правда, оба периодически появляются в эфирах различных ток-шоу, где рассказывают подробности отношений с бывшими возлюбленными.

В четверг, 10 мая, супруги стали гостями нового выпуска программы «Пусть говорят». В прямом эфире Краско показали, как живут сегодня. По словам Ивана Ивановича, его нисколько не смущают беспорядок и грязь в квартире, лишь бы только быть рядом с любимой женщиной. Гости в студии, в свою очередь, были поражены увиденным, на молодую жену актера они набросились с обвинениями, мол, мало внимания Наталья уделяет как своему супругу, так и быту.

Жилищные условия семьи Краско оставляют желать лучшего/Фото: кадр из передачи

Девушка пыталась оправдаться, однако бывшая свекровь подтвердила, что Наталью вряд ли можно считать примерной женой. По словам женщины, Краско (Шевель в первом браке, — прим.ред.) и в первом браке изменяла мужу, устраивала истерики и скандалы.

«Прожив вместе года три, они расстались. Наташа стала гулять, это правда», — рассказала Татьяна Шевель. Молодая супруга Краско была шокирована такими обвинениями. Она заверила собравшихся, что ничего подобного не было. Ругаться ей приходилось только со свекровью, но никак не с мужем.

Бывшая свекровь набросилась на Наталью с обвинениями/Фото: кадр из передачи

«Не надо врать, иначе буду говорить то, за что мне будет стыдно. Я помню этот брак каждый день. Сказать, что это безумное счастье, когда мы жили в одной комнате? Там стоял один диван, второй диван, стол и стенка, и вы, Татьяна Геннадьевна, говорили, что я уродка даже со спины", — констатировала Наталья.