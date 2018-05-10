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Коллекция Александра Ахалкацишвили для Materiel
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Коллекция Александра Ахалкацишвили для Materiel 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Первый грузинский модный Дом Materiel Tbilisi (основан в 1949) каждый сезон сотрудничает с разными дизайнерами, в этот раз для создания осенне-зимней коллекции бренд пригласил Александра Ахалкацишвили.
В асимметричных летящих юбках и чрезмерно длинных ремнях и шарфах считывается вдохновение Джонатаном Андерсоном: Ахалкацишвили тоже не боится совмещать женственность и архитектурных крой. Подчеркнутая талия и блестящие ткани изящно смотрятся как с сексуальным вырезом от бедра, так и с оверсайз-костюмом из вельвета. Последний, кстати, выполнен в красивейшем оттенке зеленого: всю коллекцию отличают глубокие благородные цвета. Дизайнер не обошел вниманием и модный принт в клетку: осенью он предлагает носить его на тренчах, юбках и костюмах в приглушенной бежево-желтой гамме.
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