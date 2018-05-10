Коллекция Александра Ахалкацишвили для Materiel

Первый грузинский модный Дом Materiel Tbilisi (основан в 1949) каждый сезон сотрудничает с разными дизайнерами, в этот раз для создания осенне-зимней коллекции бренд пригласил Александра Ахалкацишвили.