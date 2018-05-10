Новые звезды: кто одевает Карди Би

Хип-хоп исполнительница из неблагополучного Бронкса выпустила своей первый клип ещё в 2015-м, но по-настоящему популярной стала только в прошлом году, когда в июне в Сети появился ее трек Bodak Yellow.

https://www.youtube.com/watch?v=PEGccV-NOm8

Уже в сентябре этот хит открывал Billboard Hot 100, и Карди стала первой женщиной-рэпером, возглавившей этот чарт с 98-го года (такой успех был только у исполнительницы Лорин Хилл).

Теперь Карди — главная звезда красных дорожек, гостья Ellen Show, Saturday Night Life и любимица модных домов (сегодня, например, звезда получила подарки от Chanel , Dolce & Gabbana и Alexander Wang, чем похвасталась в Stories). За ее неординарный стиль (чего только стоит выход на красной дорожке Met Gala) отвечает Колин Картер. Стилист начал работать с Карди ещё до того, как она стала популярной.

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Они встретились на съемках для обложки Fader и с тех пор не расстаются. К слову, 25-летняя исполнительница — первая звезда мирового масштаба в списке Картера. До этого он был ассистентом Лоу Роуча, который одевает Зендаю (21), Селин Дион (50), Мэри Джей Блайдж (47) и Демо Ловато (25). И, судя по тому, что каждый новый выход Карди обсуждает весь мир, их совместная работа — только начало.

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