Российские электробусы выйдут на маршрутную сеть Москвы

Группа ГАЗ и ПАО «КАМАЗ» разработали и внедрили в производство электрические автобусы, способные конкурировать с ведущими мировыми аналогами.

В электробусе Группы ГАЗ установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, позволяющие развивать скорость до 70 км/ч, литий-титанатные батареи, обеспечивающие ультрабыструю зарядку за 10-18 минут. Модульный тип батарей дает возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности. Для комфорта и безопасности пассажиров транспортное средство оснащено двузонным климат-контролем, системой книлинга (наклон автобуса в сторону остановки) и системой видеонаблюдения, а также мультиплексной системой управления, позволяющей удаленно отслеживать более 300 параметров (техническое состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.). Оно рассчитано на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для пассажиров с ограниченными возможностями. Электробус разработан с учетом результатов опытной эксплуатации, которая была проведена с января по июль 2017 года в соответствии с техническим заданием ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов в Москву, а также общих требований столицы к системе общественного транспорта, которые на сегодняшний момент являются самыми жесткими в стране и соответствуют требованиям ведущих европейских столиц.

Мы начали разработку электробусов в 2012 году, тогда был создан первый концепт, на котором были отработаны компоновочные решения и проведены первые испытания. Позже, в 2016 году создан вариант, готовый уже войти в серийное производство. Победа в конкурсе на поставку электробусов для Москвы является подтверждением высокого уровня наших компетенций по производству современного высокотехнологичного транспорта. Мы продолжим развивать линейку этого вида транспортных средств с учетом современных мировых тенденций и будем участвовать в последующих аукционах муниципалитетов на поставку современного высокотехнологичного транспорта, — сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин

Электробус ПАО «КАМАЗ», выполненный по индивидуальному дизайну, оснащён наиболее передовым типом литий-титанатных (LTO) аккумуляторов, что позволит обладать запасом хода до 56 км. Машина укомплектована новейшим типом электропортальных мостов, системой климат-контроля, комплексом медиа-телематических систем. Транспорт на 100% низкопольный и полностью интегрирован в систему умный город.

Столь высокий технический уровень позволит сформировать новый подход к предлагаемому сервису и комфорту для пассажиров. Коэффициент технической готовности при этом составит более 97%, — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов.