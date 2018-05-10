Российские электробусы выйдут на маршрутную сеть Москвы 

Группа ГАЗ и ПАО «КАМАЗ» разработали и внедрили в производство электрические автобусы, способные конкурировать с ведущими мировыми аналогами.
Российские производители выиграли конкурс, объявленный г. Москва на поставку 200 электрических автобусов в 2018-2019 годах по контракту жизненного цикла, — сообщил директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Пак.
В электробусе Группы ГАЗ установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, позволяющие развивать скорость до 70 км/ч, литий-титанатные батареи, обеспечивающие ультрабыструю зарядку за 10-18 минут. Модульный тип батарей дает возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности. Для комфорта и безопасности пассажиров транспортное средство оснащено двузонным климат-контролем, системой книлинга (наклон автобуса в сторону остановки) и системой видеонаблюдения, а также мультиплексной системой управления, позволяющей удаленно отслеживать более 300 параметров (техническое состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.). Оно рассчитано на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для пассажиров с ограниченными возможностями. Электробус разработан с учетом результатов опытной эксплуатации, которая была проведена с января по июль 2017 года в соответствии с техническим заданием ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов в Москву, а также общих требований столицы к системе общественного транспорта, которые на сегодняшний момент являются самыми жесткими в стране и соответствуют требованиям ведущих европейских столиц.
Мы начали разработку электробусов в 2012 году, тогда был создан первый концепт, на котором были отработаны компоновочные решения и проведены первые испытания. Позже, в 2016 году создан вариант, готовый уже войти в серийное производство. Победа в конкурсе на поставку электробусов для Москвы является подтверждением высокого уровня наших компетенций по производству современного высокотехнологичного транспорта. Мы продолжим развивать линейку этого вида транспортных средств с учетом современных мировых тенденций и будем участвовать в последующих аукционах муниципалитетов на поставку современного высокотехнологичного транспорта, — сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
Электробус ПАО «КАМАЗ», выполненный по индивидуальному дизайну, оснащён наиболее передовым типом литий-титанатных (LTO) аккумуляторов, что позволит обладать запасом хода до 56 км. Машина укомплектована новейшим типом электропортальных мостов, системой климат-контроля, комплексом медиа-телематических систем. Транспорт на 100% низкопольный и полностью интегрирован в систему умный город.
Столь высокий технический уровень позволит сформировать новый подход к предлагаемому сервису и комфорту для пассажиров. Коэффициент технической готовности при этом составит более 97%, — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов.
Государство со своей стороны в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 817 в 2018 — 2020 годах запланировало средства на субсидирование производителей городского электрического наземного транспорта, предоставивших скидку покупателям в объеме 1,5 млрд руб. в год.