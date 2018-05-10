Ветеран‑рекордсмен высадил кедры в Строгине в память о павших в ВОВ

Сергей Собянин. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов высадил кедры в столичном районе Строгино, он сажает деревья в память о сослуживцах и родственниках уже порядка 30 лет подряд, сообщил мэр Москвы

Каждый год ветеран и заслуженный шахтер из Кемерова Анатолий Терехов высаживает в местах воинской славы кедры. Это память о его погибших родственниках и однополчанах. За 30 лет он купил на свои средства больше 3 тысяч саженцев.

«Сегодня Анатолий Михайлович высадил кедры на «Поле памяти» в Строгине. Ветеран говорит, что эти деревья живут до 500 лет. Поэтому всякий, кто увидит кедр, может вспомнить о тех, кто остался на войне», — написал Собянин в Twitter.