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Ветеран‑рекордсмен высадил кедры в Строгине в память о павших в ВОВ
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Ветеран‑рекордсмен высадил кедры в Строгине в память о павших в ВОВ 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов высадил кедры в столичном районе Строгино, он сажает деревья в память о сослуживцах и родственниках уже порядка 30 лет подряд, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Каждый год ветеран и заслуженный шахтер из Кемерова Анатолий Терехов высаживает в местах воинской славы кедры. Это память о его погибших родственниках и однополчанах. За 30 лет он купил на свои средства больше 3 тысяч саженцев.
«Сегодня Анатолий Михайлович высадил кедры на «Поле памяти» в Строгине. Ветеран говорит, что эти деревья живут до 500 лет. Поэтому всякий, кто увидит кедр, может вспомнить о тех, кто остался на войне», — написал Собянин в Twitter.
Анатолий Терехов родился 16 апреля 1926 года в Кемерове. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, орденом «Красной звезды», медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией». Почетный работник угольной промышленности, полный кавалер знака «Шахтерская слава», 47 лет посвятил развитию угольной промышленности.
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