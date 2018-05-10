Вячеслав Володин поздравил Леонида Кравченко с юбилеем

Первому главному редактору « Парламентской газеты » исполнилось 80 лет.

В телеграмме спикер Государственной Думы отметил, что Леонид Петрович внёс вклад «в развитие отечественного телевидения и печатной прессы, будучи одним из основателей „Парламентской газеты“».

«Вы способствовали становлению официального издания Федерального Собрания, заложили основу для его развития на многие годы вперёд», — говорится в поздравлении.

Леонид Кравченко, отмечающий 10 мая день рождения, стал первым главным редактором «Парламентской газеты». Он возглавил издание в 1998 году и руководил им последующие пять лет.

«Ваши знания, опыт и профессионализм заслуживают искреннего уважения», — говорится в телеграмме председателя нижней палаты парламента.

Справка ПГ Леонид Петрович Кравченко родился 10 мая 1938 года в посёлке Туреевка Орловской области

В 1961 году закончил факультет журналистики МГУ . Свою первую литературную работу — повесть «Встреча со смертью», написал ещё студентом в 1958 году.

До 1966 года работал замредактора отдела экономики «Строительной газеты», после чего до 1975 года — в телецентрах на Шаболовке и в Останкино (первым замредактора телепередач для Москвы Московской области ). Снял несколько документальных фильмов.

С 1975 по 1980 год занимал должность главного редактора «Строительной газеты», тираж которой под его руководством увеличился в десять раз (с 62 до 670 тысяч экземпляров).

С 1980 по 1985 год — главный редактор газеты «Труд» , тираж которой под его началом также вырос в два раза — до рекордных 19 миллионов 700 тысяч экземпляров. Этот факт нашел отражение в Книге рекордов Гиннесса.

В 1985-1988 годах был первым заместителем председателя Гостелерадио СССР. В 1989 году возглавил ТАСС

Указом президента СССР М. С. Горбачёва был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР (14 ноября 1990 года), а затем председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании (8 февраля 1991 года).

В 1989—1991 годах — народный депутат СССР.

С 1993 года — первый заместитель главного редактора « Российской газеты ».