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Вячеслав Володин поздравил Леонида Кравченко с юбилеем
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Вячеслав Володин поздравил Леонида Кравченко с юбилеем 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Первому главному редактору «Парламентской газеты» исполнилось 80 лет.
В телеграмме спикер Государственной Думы отметил, что Леонид Петрович внёс вклад «в развитие отечественного телевидения и печатной прессы, будучи одним из основателей „Парламентской газеты“».
«Вы способствовали становлению официального издания Федерального Собрания, заложили основу для его развития на многие годы вперёд», — говорится в поздравлении.
Леонид Кравченко, отмечающий 10 мая день рождения, стал первым главным редактором «Парламентской газеты». Он возглавил издание в 1998 году и руководил им последующие пять лет.
«Ваши знания, опыт и профессионализм заслуживают искреннего уважения», — говорится в телеграмме председателя нижней палаты парламента.
Справка ПГ  Леонид Петрович Кравченко родился 10 мая 1938 года в посёлке Туреевка Орловской области.
В 1961 году закончил факультет журналистики МГУ. Свою первую литературную работу — повесть «Встреча со смертью», написал ещё студентом в 1958 году.
До 1966 года работал замредактора отдела экономики «Строительной газеты», после чего до 1975 года — в телецентрах на Шаболовке и в Останкино (первым замредактора телепередач для Москвы и Московской области). Снял несколько документальных фильмов.
С 1975 по 1980 год занимал должность главного редактора «Строительной газеты», тираж которой под его руководством увеличился в десять раз (с 62 до 670 тысяч экземпляров).
С 1980 по 1985 год — главный редактор газеты «Труд», тираж которой под его началом также вырос в два раза — до рекордных 19 миллионов 700 тысяч экземпляров. Этот факт нашел отражение в Книге рекордов Гиннесса.
В 1985-1988 годах был первым заместителем председателя Гостелерадио СССР. В 1989 году возглавил ТАСС.
Указом президента СССР М. С. Горбачёва был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР (14 ноября 1990 года), а затем председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании (8 февраля 1991 года).
В 1989—1991 годах — народный депутат СССР.
С 1993 года — первый заместитель главного редактора «Российской газеты».
С 1998 года и на протяжении последующих пяти лет был главным редактором «Парламентской газеты» — официального печатного органа Федерального собрания Российской Федерации.
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