Известный рэпер проиграл суд об авторских правах гинекологу

Американский рэпер и продюсер Андре Янг , известный как Доктор Дре, проиграл трехлетнее судебное разбирательство о нарушении авторских прав на его псевдоним.

Гинеколог, публичный эксперт в области женского здоровья Драйон Берч в 2015 году решил выпустить несколько аудиокниг под именем Доктор Дрей и столкнулся с жалобой от Доктора Дре. Юристы рэпера потребовали аннулировать марку, так как, по мнению музыканта, люди будут путать похожие псевдонимы.

Рэпер утверждал, что покупатели книг могут подумать, что он их автор. Медик в ответ говорил, что Доктор Дре — не настоящий врач, и не имеет права оказывать медицинские услуги или продавать товары в этой области, а значит путаницы не будет.

Гинеколог также отмечал, что не собирается использовать репутацию Доктора Дре, потому что тексты его песен «слишком гомофобные и женоненавистнические», сообщает bbc.com.