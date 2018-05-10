Рейтинг медиаактивности компаний Самарской области. Апрель-2018

10. АО «Самаранефтегаз» — 32 (64)

Еще одним выходцем из «СНГ» является гендиректор АО «Нефтегорский ГПЗ» Камиль Шишканов. В прошлом месяце его задержали за коммерческий подкуп руководителя фирмы «СМП Волга» Дениса Ведьманова. Между компаниями был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ общей стоимостью 98,2 млн рублей. Шишканов получил от Вельданова несколько миллионов рублей в качестве взятки, за что теперь ему грозит до 12 лет колонии. Карьера топ-менеджера началась с должности оператора в «Самаранефтегазе».

9. АО «Самарская сетевая компания» — 39 (25) (new)

Тольятти, Большинство сообщений в СМИ об «ССК» сводились к обесточиванию кварталов в городах региона. Распределительные электросети компании охватывают все муниципальные районы, а также Самару Сызрань . Это более 115 тыс. условных единиц оборудования — линий электропередач, трансформаторных подстанций и других устройств. Об этом в компании напомнили при подведении итогов работы за прошлый год и первый квартал 2018-го. Тогда сетевики провели капитальный ремонт комплектных трансформаторных подстанций, заменили коммутационные устройства, отремонтировали воздушные и кабельные линии. Благодаря чему отчетный период прошел без серьезных неполадок и нарушений электроснабжения потребителей, сказал начальник службы эксплуатации и ремонта подстанций АО «ССК» Евгений Голубев . 8. ПАО «Кузнецов» — 43 (70)

12 апреля в Самаре чествовали ветеранов и сотрудников предприятий аэрокосмической отрасли. Врио губернатора Дмитрий Азаров вручил награды лучшим представителям профессии, в том числе начальнику отдела турбин серийного конструкторского бюро ПАО «Кузнецов» Виктора Зюкову. На предприятии также отметили 60-летие ракетного производства.

15 апреля стартовал всероссийский отбор за право участвовать в решающим этапе VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia — 2018). Сбор представителей Самарской области, которые примут участие в этих соревнованиях, прошел в технопарке «Жигулевская долина». В этом году в состав команды вошли 85 человек-участников и экспертов. В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» губернию представит студент Поволжского государственного колледжа и практикант на ПАО «Кузнецов» Владислав Волков

Громкой, но неприятной новостью в апреле для предприятия стало заявление самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» о взыскании через суд с «Кузнецова» долгов за теплоснабжение. Завод почти втрое увеличил размер задолженности перед ресурсной организацией — 21,6 млн рублей против 7,8 млн рублей.

7. ООО «СамараАвтоГаз» — 45 (4) (new)

Частная компания, занимающаяся автобусными перевозками, попала в рейтинг медиаактивности впервые. Долгое время бывшая второй по величине после МП «Пассажиравтотранс», в апреле она вытеснившая муниципальное предприятие с рынка. В начале месяца «ПАТ» официально прекратил работу, а его имущество — подвижной состав и ремонтные цеха — было передано в аренду ООО «СамараАвтоГаз» на пять лет. По договору с властями, частный перевозчик должен вывести МП из предбанкротного состояния. Арендодатель обещал погасить долги «ПАТ» на сумму около 500 млн рублей и предоставить рабочие места большей части его сотрудников. По информации работников предприятия, в «СамараАвтоГаз» трудоустроились почти 300 человек. Еще 500 остались в штате МП в ожидании сокращения. История упразднения муниципальных перевозок в областной столице, которую осветили многие СМИ, всколыхнула самарцев. А в социальных сетях до сих пор обсуждают многочисленные перебои в работе автобусов в результате смены компании-перевозчика.

6. АО «Тяжмаш» — 48 (51)

Поздравления от врио губернатора Дмитрия Азарова в День космонавтики получил и коллектив сызранского завода «Тяжмаш», который изготавливает основное оборудование для космодрома Восточный. Но основной новостью для предприятия стало исполнение контракта для ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» на изготовление партии мостовых электрических кранов, их поставку, монтаж, пусконаладочные работы и передачу навыков эксплуатации. Сумма договора — около 1,7 млрд рублей. Заказ выполняется в рамках возведения нового судостроительного комплекса, который включает стапельную площадку и двухпролетный эллинг. В будущем он позволит строить крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн, в том числе относящиеся к новому поколению и предназначенные для нефтяной и оборонной отраслей. Сызранским машиностроителям предстоит изготовить оборудование такого типа и габаритов, какого в современной России не производили. Грузоподъемное оборудование ожидают на монтажной площадке заказчика уже в конце 2018 года.

5. ОАО «Авиакор-авиационный завод» — 52 (20) (new)

Заметной новостью апреля стало то, что в России не смогут выпускать самолеты Ан-140. Арбитражный суд Самарской области признал банкротом совместное российско-украинское предприятие, выпускавшее самолеты этой модели, и открыл в отношении него конкурсное производство. Иск о банкротстве ЗАО «Совместное предприятие Международный авиационный проект-140» в июле прошлого года подал самарский завод «Авиакор» из-за задолженности СП в размере более 196 млн рублей.

Сам авиационный завод тоже находится в должниках у самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Не смотря на положительную динамику «Авиакор» не выполняет в полном объеме свои договорные обязательства с теплоэнергетиками. Сегодня долг предприятия за теплоснабжение составляет 23,2 млн рублей. Как и в случае с ПАО «Кузнецов», руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» взыщет задолженность через суд.

4. ООО «Самарские коммунальные системы» — 56 (112)

В СМИ «СКС» традиционно упоминалась, в основном, в связи с утечками воды, плановыми работами и порывами водовода, что влекло за собой отключения от водоснабжения жилых кварталов и подтопление проезжей части дорог. В частности, 4 апреля крупное затопление произошло на улице Ново-Садовой.

Компания также успела «отличиться» на многострадальной улице Луначарского. Официально ее откроют в мае, но самарские автомобилисты смогли опробовать участок трассы. За первые недели тестирования дорожное полотно успело просесть, на новой дороге уже образовалась колейность. Власти увидели причину в аварии на водопроводе. По окончании ремонта подрядчик «СКС» по контракту самостоятельно заменил асфальт. Однако в конце месяца коммунальщикам пришлось перекладывать асфальт из-за жалоб самарцев.

2 апреля Роскосмос сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников РКЦ «Прогресс» «за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу». Ракетостроители получили орден Почета, орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «За заслуги в освоении космоса».

Упомянул предприятие в своем послании и врио губернатора Дмитрий Азаров. Глава региона подтвердил, что «Прогресс» утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Глава государства подписал соответствующий указ в начале года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК «Энергия» . К концу 2019-го должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. «Сверхтяж» планируется использовать для выполнения перспективных космических проектов, таких как полеты к Луне и Марсу.

11 апреля «Роскосмос» заказала РКЦ «Прогресс» изготовление и поставку трех ракет-носителей «Союз-2-1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта — 3,65 млрд рублей, срок исполнения — конец 2019 года.

12 апреля сотрудников главного космического предприятия губернии поздравили с профессиональным праздником. «Ближайшие планы России по освоению околоземного пространства связаны со средней ракетой-носителем „Союз-5“, отметил в этот день Дмитрий Азаров и напомнил, что недавно комиссия „Роскосмоса“ приняла ее эскизный проект. Производство двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса будет налажено именно на самарском РКЦ „Прогресс“.

В апреле развернулся долгожданный судебный процесс над экс-руководителями „Тольяттиазота“ Владимиром и Сергеем Махлаями, бывшим гендиректором компании Евгением Королевым , владельцем швейцарской компании Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в 2012 году по заявлению миноритария ТоАЗа »Уралхима» , которому принадлежит примерно 10% акций компании.

По версии следствия, руководители предприятия с 2008 по 2011 год похитили и продали Nitrochem Distribution AG 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида, которые затем, якобы, были реализованы по уже рыночной стоимости. Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере 85 млрд рублей члены организованной группы присвоили. Сторона защиты уверяет, что дело возбуждено незаконно без заявления ТоАЗа, вся продукция реализовывалась по официальным договорам и рыночным ценам, оплата в полном размере поступила на счета компании. Действия «Уралхима» тоазовцы считают попыткой рейдерского захвата. Компании более десяти лет находятся в состоянии корпоративного конфликта.

26 апреля на территории «Тольяттиазота» прошли обыски. Как сообщали СМИ, они были связаны с расследованием недавно возбужденного уголовного дела по неуплате налогов в особо крупном размере. За 2009 год ФНС доначислила ТоАЗу свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак. С учетом других налоговых нарушений общая сумма претензий составила 320 млн рублей. За 2010 год — 525 млн руб. В 2016 году после проведения выездной налоговой проверки на ТоАЗе были обнаружены аналогичные налоговые нарушения за 2011 год. В результате в 2017 году было вынесено решение о доначислении компании 618 млн рублей налогов за 2011 год.

16 апреля основной акционер «АвтоВАЗа» Alliance Rostec Auto BV объявил, что с 1 июня должность президента компании займет Ив Каракатзанис. Нынешний глава автогиганта Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также зампредседателя совета директоров «АвтоВАЗа». Как сообщила Renault Россия, в этом качестве француз продолжит контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития предприятия.

Австрия и Сербия и В апреле предприятие отчиталось за первый квартал 2018 года. Согласно отчету, с начала года «АвтоВАЗ» реализовал в России 79,1 тыс. автомобилей — на 28,8% больше, чем в первом квартале 2017 года. Компания заявила о том, что занимает 35% российского рынка новых автомобилей. А три модели Lada — Vesta, Granta и Largus вошли в TOП-10 самых продаваемых автомобилей в стране. Объемы экспортных поставок «АвтоВАЗа» по сравнению с январем — мартом прошлого года выросли на 25,1% до 7,9 тыс. автомобилей. На европейский рынок поступили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Первыми автомобили получили Германия Венгрия . На очереди — Словакия Болгария . Параллельно стартовали продажи этих моделей в Казахстане . Консолидированная выручка предприятия в первом квартале выросла на 40,8% и составила 64,8 млрд рублей.

25 апреля началось серийное производство Lada Vesta Cross. Первые автомобили сошли с конвейера завода Lada Ижевск

19 апреля на «АвтоВАЗе» состоялась встреча руководства Тольятти с двумя путешественниками из Чехии — профессором Пражского университета Петером Джавьюриком и инженером завода Skoda Филиппом Фогелем, которые объехали земной шар на «Копейке» 1975 года выпуска. В автопробег кругосветчики отправились 14 апреля 2017 года и вернулись обратно в Чехию через десять месяцев — 26 января 2018 года. Легендарный автомобиль ВАЗ-2101 передали в музей «АвтоВАЗа» в присутствии первых лиц города, ветеранов завода, молодых специалистов и студентов. Это событие совпало с праздником: 48 лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера завода сошел первый автомобиль «Копейка».

А неприятной новостью для предприятия стало решение ФАС России , которая выявила признаки координации экономической деятельности уполномоченных дилеров «АвтоВАЗа» по проведению техобслуживания автомобилей. Службу насторожили письма руководства компании в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале. Часть дилеров руководствовалась в своей работе этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств. В связи с этим ведомство возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

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