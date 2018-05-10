Лекарства адресного действия

Накануне акции «День без турникета» корреспонденты «ВМ» побывали в Центре для разработки и производства инновационных лекарственных препаратов, оценили качество ортопедической обуви, производимой в Москве , и посетили компанию, где производят беспилотники.

В столице 11 и 12 мая пройдет «День без турникета». 10 мая в преддверии этого события двери распахнули резиденты крупнейшего технополиса «Москва». Год назад здесь открылся единственный на территории России Центр для разработки и производства инновационных лекарственых препаратов, оснащенный уникальным оборудованием.

— Мы ведем разработки жизненно важных препаратов в твердой форме, то есть в таблетках и капсулах — супердженериков, обезболивающих, гастропротекторов, — рассказывает директор по производству Центра для разработки и производства инновационных лекарственых препаратов Юлия Обидченко.

Это препараты с так называемой адресной доставкой, с пролонгированным действием — то, на что сейчас ориентирован фармацевтический мир. В лекарства добавляются не сахар и не крахмал, как обычно, а инновационные добавки, способные, например, продлить действие таблетки. Возможности центра позволяют осуществлять 15–20 научно-исследовательских проектов в год и производить до 80 миллионов единиц продукции. Через год планируется вывести на рынок полностью российский комбинированный противовоспалительный нестероидный препарат.

Среди резидентов технополиса предприятие, занимающиеся разработкой и производством ортопедической обуви. Во всем мире такая обувь производится вручную для взрослых и детей с плоско-вальгусными стопами и другими деформациями, страдающих детским церебральным параличом.

Весь процесс производства полностью компьютеризирован.

— Параметры стопы клиента сканируются, модель стопы по интернету передается на уникальный станок, аналогов которому нет в мире. Мы разработали его совместно с итальянцами. Машина автоматически вытачивает колодку, а в это время дизайнеры на компьютере придумывают внешний вид этой пары обуви, — рассказала генеральный директор компании Галина Волкова

Одна пара такой обуви стоит от восьми тысяч рублей. Предприятие действительно социально ориентировано, около двадцати процентов его работников — люди с инвалидностью по различным заболеваниям. Все они имеют так называемых дублеров, которые при необходимости могут их заменить на рабочем месте.

Корреспонденты посетили и компанию, которая разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, а также программное обеспечение для их автономных полетов.

— Коптер может все: доставлять различные грузы, облетая препятствия, если его правильно запрограммировать. А также мониторить отдыхающих на воде людей и в случае необходимости доставлять им спасательные жилеты, проводить инспекцию башенных кранов и линий электропередач, производить фото— и видеофиксацию, да всего и не перечислишь! — говорит директор компании Павел Шишкин

Здесь занимаются талантливые ребята, которые выигрывают разнообразные робототехнические олимпиады.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин , руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы:

— В рамках акции «День без турникетов» мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, театральными представлениями и концертами звезд прямо на производственных площадках. Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно.