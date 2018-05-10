«Это злая шутка какая-то»

Мутко, неоднократно подвергавшегося критике в качестве президента Российского футбольного союза и предполагаемого участника допингового скандала, многие считают одним из самых спорных членов правительства. Хотя, надо признать, строительный опыт у него имеется: на посту министра спорта он, в частности, курировал строительство олимпийских объектов в Сочи и «Зенит-Арены», в процессе подорожавшей в несколько раз.

Назначение Мутко было воспринято как анекдот. Депутаты «Единой России» не сдержали смеха уже в тот момент, когда Дмитрий Медведев озвучил своё решение. Сам Медведев улыбки тоже скрывать не стал.

Новый пост бывшего министра спорта вызвал шквал шуток в соцсетях. Руководители новосибирских стройкомпаний начинали смеяться, даже не дослушав вопроса, поэтому вставлять соответствующие ремарки об этом корреспондент НГС считает бессмысленным.

Евгений Гаврилов , гендиректор ГК «Химметалл»: «Нам всем кажется, что это злая шутка какая-то. Ко всему, что происходит в последнее время в нашей стране, нужно относиться с большой долей юмора вообще. Поэтому что тут можно сказать. Очень надеюсь, что строительная отрасль переживёт.

По большому счёту, ничего глобального не произойдёт, потому что всё, что можно сделать, уже сделали. Оптимист говорит, что хуже быть не может, пессимист — что может. Я оптимист в этом случае».

Владимир Мартыненков , член совета директоров компании «АКВА СИТИ»: «Реформы, которые начинал Мень, были популистскими: как будто в пользу людей, но часть шагов до этого были правильными, а их почему-то зачеркнули и поставили во главу угла гарантии простому человеку. А то, что сейчас простой человек в полтора раза дороже будет получать то, что он вчера получал дешевле, никого не волнует.

Лучшее, что Мутко мог бы сейчас сделать, — это приостановить введение последних поправок [в закон о долевом строительстве], которые с 1 июля должны вступить в силу.

Хотя бы перенести их на полтора-два года, для того чтобы региональное строительное сообщество могло плавно приспособиться к новым условиям работы. Отрасль не готова к их введению, профессиональное строительное сообщество не готово. Это всё ведёт к существенному будущему удорожанию объектов. А сегодняшняя покупательная способность нашего населения и наших потребителей, к сожалению, ограниченна. На мой взгляд, только одна эта ситуация ещё в 2 раза может уменьшить объём строительства. В Новосибирске , по крайней мере, точно».

Владимир Литвинов , гендиректор ГК SKY Group: «Мы люди подневольные, нам сказали: «Бурундук — птичка» — значит, птичка.

Мне попались сегодня комментарии московских строителей: они ждали, что будут изменения в управлении. А всё старое осталось. Мне очень сложно комментировать, я стараюсь такие вещи не обсуждать. Тяжело их обсуждать. Нам надо работать.

Нужно, чтобы строительную отрасль возглавлял профессионал, — всё-таки это факт. Мутко — профессионал чего? Заместитель министра [строительства] вот есть, за финансы отвечает, приезжал к нам в Новосибирск, — он хоть со стройкой связан, понимает запах цемента.

Мы стали филиалом Министерства финансов : как у нас санация банков шла, так сейчас санация всей отрасли идёт, один и тот же принцип. Кто-то объединяется, кто-то уменьшается, но принципы те же самые.

Решения принимает Москва , она — определяющий фактор, и законы написаны для Москвы и москвичей. Поэтому о каких-то результатах [работы Михаила Меня] Москву надо спрашивать, корпорации эти. А мы в Новосибирске чего — бараки расселяем.

А смех единороссов я бы поддержал. Ну где у нас спорт? А «Зенит-Арена» с точки зрения Министерства обороны — это авианосец по стоимости. Мы построили авианосец на берегу — и что? Футбола нет, арена — есть».

Валентин Тиунов, директор девелоперской компании «Система»: «На самом деле очень тяжело в этой ситуации быть серьёзным. Это какое-то шоу власти. Я не думаю, что оно (назначение Мутко. — Л. П.) номинально, но, конечно, выглядит странным. Хотя на самом деле у него достаточно большой опыт с точки зрения контроля за возведением объектов в процессе подготовки к спортивным мероприятиям. И несмотря на комичность ситуации, это наверняка человек, который погружён в эти проблемы. Просто вокруг него создан такой фон, что это вызывает лёгкий смешок. Но я вполне допускаю, что он хороший администратор.

Строительство — это индустрия. Где-то она бюрократизирована, но вся система характеризуется рыночными отношениями. Стройка — это неотъемлемая часть рынка. И когда экономика такая, как сейчас, — я думаю, все согласны с тем, что экономика сейчас в рецессии, — то и отрасль в рецессии. Мутко или не Мутко, без мощного допинга в экономику на отрасль мало что повлияет.

Одна из главных задач, которые будут решаться, наверное, им в том числе, — это процесс сметообразования в строительстве. Это касается тех объектов, которые финансируются за счёт госучастия. Суть в том, что мы руководствуемся древними нормами ценообразования, там накладные с 1980-х годов, а итоговая цена должна быть рыночной. Де-факто же она не рыночная, а та, которая формируется при госзадании, поэтому получается существенный перерасход бюджетных средств. Это одна из серьёзнейших проблем, и с этой проблемой, исходя из его опыта, Мутко очень хорошо знаком.

Я думаю, что тот вектор, который уже задан, будет основным. Какие-то незначительные колебания могут быть, но основной путь уже есть, по этому пути и будет стройка идти. По пути ужесточения норм, правил игры, требований к самим застройщикам — это, безусловно, будет сохраняться».

Максим Федорченко, руководитель Аппарата Ассоциации строительных организаций Новосибирской области : «Речь идёт о вице-премьере, курирующем отрасль, — это не значит, что у нас министр поменяется. По моей информации, Мень останется [на должности министра строительства], но немного переформатируется работа министерства — больше в сторону комфортной городской среды, современных тенденций. В этом смысле, наверное, Мень может быть более востребован. Но поглядим, увидим. Нам как СРО хотелось бы, чтобы работала отрасль, а кто персонально будет её возглавлять, не так важно.

Заворачивать гайки можно до определённого предела, и сейчас всем очевидно, что этот предел уже пройден — дальше просто начнётся удушение отрасли.

И министр в своём общении с застройщиками говорит, что готов к конструктивным поправкам в новое законодательство о долевом строительстве, которые предлагали застройщики. В принципе, понимание есть, но пока, к сожалению, не протранслировано ни в какие реальные движения законодателей.

Не всё решает, к сожалению, Министерство строительства. Хотя мы указывали многократно на грубые технические ошибки в законе, и Министерство, кстати, готовило несколько законопроектов поправок — ни один из них по факту до сих пор не принят. И на самом деле закон настолько сырой, что, на мой взгляд, вводить его с 1 июля нельзя. Но вероятность того, что закон вступит в силу так, как есть, практически 100%-ная. Мутко не сможет в этом так быстро разобраться, ему придётся просто потом последствия расхлёбывать. Здесь тем более важен хороший и опытный управленец».

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