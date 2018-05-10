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Плоскогубцы за $600: куда ушел кредит на модернизацию ТЭЦ в Бишкеке
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Плоскогубцы за $600: куда ушел кредит на модернизацию ТЭЦ в Бишкеке 

Мир24 16 минут назад
Кредит на модернизацию ТЭЦ в Бишкеке был использован неэффективно. Такое заключение вынесла депутатская комиссия в Кыргызстане, передает телеканал «МИР 24».
План реконструкции был подписан пять лет назад. Общая смета составила 386 миллионов долларов. После завершения работ станция проработала полгода, а уже в январе, когда ударили сильные морозы, на ней произошла авария. Расследование депутатов длилось три месяца. Четыре бывших премьера были вызваны на ковер парламента. Один не пришел.
«Модернизация ТЭЦ однозначно была нужна, кредиты тоже, так как своих средств нет. Как были использованы кредит, должны решать следственные органы. Средства выделялись, но они, грубо говоря, разворовывались, не достигали своих целей», — отметил депутат руководитель комиссии по аварии на ТЭЦ Бишкека, фракция СДПК Улан Примов.
Если верить документам, модернизация ТЭЦ шла, что называется, «на широкую ногу». Одни только плоскогубцы обошлись в 600 долларов. По 10-20 миллионов стоили транспортные услуги и различного рода консультации.
На следующей неделе парламент Кыргызстана, изучив заключение комиссии, вынесет свое решение. Тем временем Госкомитет национальной безопасности уже возбудил четыре уголовных дела и арестовал семерых топ-менеджеров энергоотрасли. Ключевая статья — коррупция.
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