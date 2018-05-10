Изменившуюся Машу Малиновскую приняли за Сергея Зверева

37-летняя телеведущая и диджей Маша Малиновская часто экспериментирует со стилем. Ее новые образы часто нравятся ее поклонникам, но не в этот раз. Изменившаяся звезда стала похожа на Сергея Зверева

«Да, я выгляжу и чувствую себя иначе. Да, я действительно изменилась за последние 2 месяца. Да, это произошло после и благодаря выходу «Прямого эфира» с Андреем Малаховым и «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой за что я им очень благодарна! Все детали «возрождения из пепла» я расскажу вам позже и искренне надеюсь что мой опыт и мои советы помогут вам изменить свою жизнь к лучшему», — написала она в блоге.

Фолловеры указали на сходство с известным стилистом. Они также рады любым позитивным изменениям в состоянии их любимицы.

Фото: instagram