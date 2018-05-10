Ремонт дворов в Вологде начнется в конце мая 

Старт ремонту дворов по федеральной программе «Комфортная городская среда» дали сегодня на заседании общественной комиссии проекта. Ход предстоящей ремонтной компании обсудили власти Вологды, представители партии «Единая Россия», депутаты, общественники.
«Сегодня мы даем старт партийного проекта «Городская среда» на 2018 год в городе Вологде. Эти работы впервые прошли в прошлом году, было много обсуждений, предложений, но в конечном итоге результат оказался положительным. Мы видим позитивную обратную связь от жителей. Теперь наша задача — реализовать проект с учетом замечаний, выявленных в прошлом году», — сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко.
Напомним, в прошлом году в Вологде отремонтировали 51 двор и два общественных пространства. В конце апреля все дворовые территории были проинспектированы городскими властями, депутатами— единороссами и общественниками.
«Были выявлены незначительные замечания, связанные с образованием трещин в асфальтобетонном покрытии. Необходимо их, а также стыковочные швы прогрунтовать. Есть претензии, связанные с бордюрными камнями, большей частью заделкой межшовного пространства. Подрядчикам выданы письма о необходимости устранить все замечания по гарантии до 1 июня текущего года», — пояснил заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
В 2018 году ремонт пройдет в 54 дворах, на эти цели будет направлено 174 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Аукционы уже завершены, определены два подрядчика, которые будут вести ремонты. Один приступит к работам уже в конце мая, второй — с 1 июня.
«Мы сегодня договорились, что контролировать ход работ на всех этапах будем, как и в прошлом году, вместе с представителями партии «Единая Россия», активистами многоквартирных домов, ТОСОв. Таким же составом будем и принимать выполненные ремонты. Наша задача — добиться, чтобы работы были сделаны качественно и в срок. Мы поставили подрядчикам задачу завершить их не позднее 1 октября», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов
Как пояснил Мэр, в план ремонта на 2018 года могут войти и дополнительные дворы. В ходе торгов удалось сэкономить 37 миллионов рублей, что позволяет планировать обновление еще 6 дворовых территорий, которые стоят следующими в рейтинге. Сейчас актуализируется проектно-сметная документация. Провести аукционы и выбрать подрядчика городские власти рассчитывают в июне.
Напомним, в рамках проекта «Городская среда» также планируется отремонтировать пять общественных пространств. Их выбрали сами вологжане в ходе рейтингового голосования.