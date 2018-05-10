Ремонт дворов в Вологде начнется в конце мая

Старт ремонту дворов по федеральной программе «Комфортная городская среда» дали сегодня на заседании общественной комиссии проекта. Ход предстоящей ремонтной компании обсудили власти Вологды , представители партии «Единая Россия» , депутаты, общественники.

«Сегодня мы даем старт партийного проекта «Городская среда» на 2018 год в городе Вологде. Эти работы впервые прошли в прошлом году, было много обсуждений, предложений, но в конечном итоге результат оказался положительным. Мы видим позитивную обратную связь от жителей. Теперь наша задача — реализовать проект с учетом замечаний, выявленных в прошлом году», — сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области , секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко

Напомним, в прошлом году в Вологде отремонтировали 51 двор и два общественных пространства. В конце апреля все дворовые территории были проинспектированы городскими властями, депутатами— единороссами и общественниками.

«Были выявлены незначительные замечания, связанные с образованием трещин в асфальтобетонном покрытии. Необходимо их, а также стыковочные швы прогрунтовать. Есть претензии, связанные с бордюрными камнями, большей частью заделкой межшовного пространства. Подрядчикам выданы письма о необходимости устранить все замечания по гарантии до 1 июня текущего года», — пояснил заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

В 2018 году ремонт пройдет в 54 дворах, на эти цели будет направлено 174 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Аукционы уже завершены, определены два подрядчика, которые будут вести ремонты. Один приступит к работам уже в конце мая, второй — с 1 июня.

«Мы сегодня договорились, что контролировать ход работ на всех этапах будем, как и в прошлом году, вместе с представителями партии «Единая Россия», активистами многоквартирных домов, ТОСОв. Таким же составом будем и принимать выполненные ремонты. Наша задача — добиться, чтобы работы были сделаны качественно и в срок. Мы поставили подрядчикам задачу завершить их не позднее 1 октября», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов

Как пояснил Мэр, в план ремонта на 2018 года могут войти и дополнительные дворы. В ходе торгов удалось сэкономить 37 миллионов рублей, что позволяет планировать обновление еще 6 дворовых территорий, которые стоят следующими в рейтинге. Сейчас актуализируется проектно-сметная документация. Провести аукционы и выбрать подрядчика городские власти рассчитывают в июне.

Напомним, в рамках проекта «Городская среда» также планируется отремонтировать пять общественных пространств. Их выбрали сами вологжане в ходе рейтингового голосования.