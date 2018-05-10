На шахте «Распадская» в Кузбассе произошло возгорание технического оборудования

«Все люди выведены из аварийного участка, опасности для их жизни и здоровья нет. Предположительно, произошло возгорание технического оборудования. Специалисты военизированных горноспасательных частей МЧС России приступают к устранению возгорания», — сказал официальный представитель компании.

Ранее сообщалось, что в 2010 году на одной из шахт «Распадской» произошло два взрыва метана из-за нарушений техники безопасности. Погиб 91 горняк и горноспасатель.

«Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Добыча угля на «Распадской» в первом квартале 2018 году выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 3 млн тонн.